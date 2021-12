C'est une découverte des plus étonnantes que les policiers du Mans ne s'attendaient sans doute pas à faire. Surtout un soir de décembre... et de pluie ! Dans un post publié sur Facebook il y a quelques jours, les forces de l'ordre de la Sarthe relatent l'arrestation qui s'est produite quelques jours plus tôt, le vendredi 3 décembre 2021 au soir, où ils sont tombés lors d'un banal contrôle routier sur une Peugeot 605... cabriolet !

Alors il est vrai que nous avions déjà entendu parler d'une 605 cabriolet réalisée, ou du moins imaginée par Heuliez. Mais il ne s'agissait que d'un concept n'ayant pas dépassé le stade du concept. Alors que là, devant les yeux ébahis des policiers, c'est bien une 605 roulante et sans toit qui s'est offerte. À voir les photos qui accompagnent le post Facebook de la Police nationale de la Sarthe, il s'agit d'une conversion on en peut plus artisanale, avec des scotchs sur les parties découpées les plus tranchantes de la carrosserie, mais aussi pour faire tenir les vitres avant...

Voici le récit des policiers sur Facebook, il est d'autant plus amusant que le conducteur semblait penser être dans son bon droit. Ou du moins a essayer de plaider la naïveté pour faire passer sa folie.

"La quatrième dimension !!

Vendredi soir, nos policiers, qui étaient implantés en contrôle routier, ont fait une curieuse rencontre. Admirez le bolide !!!

Pour la petite histoire, le conducteur a fait part de son étonnement d'être contrôlé: "Mon véhicule est en règle, il est parfaitement assuré et le contrôle technique est conforme ??"

Médusés, nos policiers ont fait souffler le conducteur dans l'éthylotest qui s'est révélé négatif ! Le conducteur ne comprenant toujours pas où était l'erreur, les policiers lui ont fait remarquer que la carrosserie de son véhicule avait été quelque peu allégée !!!

Le conducteur a fini par reconnaître sa faute en avouant ... avoir omis d'informer son assureur de la transformation de sa berline en cabriolet … !?

Si l'on n'en sait pas plus sur l'éventuelle amende écopée par le conducteur, notamment pour défaut d'assurance (peut-être les policiers auront-ils été cléments après avoir touchés par le geste technique ?), le sort de la voiture lui est clair : poubelle !

Malheureusement pour les amateurs de belle carrosserie, vous ne pourrez pas admirer ce beau cabriolet lors de la parade des pilotes en juin prochain. Il a été placé en fourrière en vue d'être détruit car il n'est plus conforme aux exigences de sécurité (Les ceintures de sécurité ont été découpées avec le toit, mais c'est un détail !!! ).

Au-delà de la dangerosité de rouler dans un tel véhicule, pour soi mais aussi pour les autres, on ne peut que remercier ce conducteur et concepteur de ce cabriolet d'avoir permis de nous donner un aperçu, un vrai aperçu, de ce à quoi aurait pu ressembler une Peugeot 605 cabriolet. Et il faut bien avouer que ça va plutôt très bien d'être décapotée à cette grande berline française statutaire des années 1990 !