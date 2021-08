Vous êtes à la recherche d'une voiture ancienne couverte de poussière ? Eh bien, London Barn Finds a 174 véhicules à vendre aux enchères qui vont peut-être vous intéresser. Le Youtuber TheTFJJ, a eu l'occasion de visiter l'ensemble du lot de vente aux enchères de London Barn Finds et de voir exactement quel genre de véhicules passionnants sont mis en vente.

Lorsqu'un objet unique trouvé dans une grange est mis aux enchères, il suscite généralement l'intérêt des collectionneurs qui ont trop de véhicules en parfait état et veulent quelque chose de différent. Cette collection massive de pièces trouvées dans des granges est plus qu'unique et nous ne verrons peut-être pas d'équivalent avant très longtemps. 174 et très intéressantes 'trouvailles de grange' sont maintenant rassemblées à Londres pour une visite pré-enchère le lundi 30 août 2021 dans le nord de Londres de 11h à 16h.

D'après la vidéo de TheTFJJ, cette collection abrite des voitures de collection de grande valeur qui ont besoin d'un bon nettoyage et d'une restauration. Nous pouvons voir une Porsche 911 Cabriolet 1974, une BMW M5, un VW T2 Camper Van, et une BMW 2002 pour n'en citer que quelques-unes. La principale publicité pour cette collection se fait actuellement uniquement sur Instagram, ce qui est une façon intéressante d'attirer des acheteurs à fort pouvoir d'achat.

Au fur et à mesure que le temps passe, les trouvailles de granges de voitures classiques uniques deviennent de plus en plus excitantes. Il y a une quantité finie de très vieilles voitures qui attendent d'être découvertes. Cette énorme collection de 174 exemplaires est remplie de voitures qui valent la peine d'être vues et nous pensons que tous les véhicules trouveront facilement un nouveau foyer. Un foyer qui, nous l'espérons, sera beaucoup plus propre.