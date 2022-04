Les discussions sur le style de la nouvelle BMW Série 7 ne font que commencer et qui sait quand elles se termineront. Une rupture majeure avec le passé, en adoptant les lignes déjà vues sur le X7 restylé. Mais là n'est pas la question : la véritable révolution de la berline bavaroise réside dans le fait qu'elle est - pour la première fois de son histoire - également électrique. Elle s'appelle BMW i7 et sa rivale toute désignée est la Mercedes EQS.

Ce sont des fleurons de la vieille école, du moins en ce qui concerne le style de carrosserie, différents dans leur conception mais similaires dans leur philosophie : offrir à leurs propriétaires ce qu'il y a de mieux. Nous les opposons donc pour un défi statique afin de relever leurs points communs et leurs différences.

Fleuron de gamme

"7" et "S". Un chiffre et une lettre qui chez BMW et Mercedes représentent le nec plus ultra. Ils sont et resteront les fleurons, quelle que soit l'invasion des SUV. Parce qu'on ne peut pas battre l'élégance d'une limousine. Des berlines aux dimensions capables d'offrir (et nous y reviendrons plus tard) une habitabilité au plus haut niveau.

La Mercedes EQS mesure 5,22 mètres de long, 1,93 m de large, 1,51 m de haut et son empattement est long et bien réparti : 3,21 mètres. La BMW i7 répond avec une longueur de 5,39 mètres, une largeur de 1,95 m, une hauteur de 1,53 mètre et un empattement identique de 3,21 mètres.

Si, sur le papier, les mesures sont (presque) superposables, en termes de style, les différences sont marquées. L'EQS se distingue de son homologue thermique Classe S en reprenant les codes stylistiques des autres électriques de la gamme EQ : une calandre noire brillante fermée d'où sortent les faisceaux lumineux " qui prennent vie ", des lignes extrêmement sinueuses avec un arrière qui le fait presque ressembler à un coupé.

La BMW i7, en revanche, ressemble en tous points à la BMW Série 7 2022 : un grand double haricot (fermé dans ce cas), des feux disposés sur deux niveaux, un long capot et une malle de coffre clairement définie.

Modèle Mercedes EQS BMW i7 Longueur 5,22 5,39 Largeur 1,93 1,95 Hauteur 1,51 1,53 Empattement 3,21 3,21

Mettre le paquet

Mais c'est dans la cabine que se joue le match le plus important, et c'est là que les deux challengers se sont fait plaisir, en mettant sur la table tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qui est possible et imaginable. Mais pas seulement en termes d'espace, qui est abondant dans les deux cas, le siège arrière droit devenant le principal : le siège avant peut être rapproché au maximum du tableau de bord, ce qui permet au passager d'étendre ses jambes, comme s'il était en première classe.

Luxe rime désormais avec "technologie" et le Mercedes EQS y répond avec l'Hyperscreen, un ensemble de d'écrans "noyés" dans le tableau de bord : un de 12,3" pour l'instrumentation, un de 17,7" pour l'info-divertissement et un autre - toujours de 12,3" - placé devant le passager avant. Une ribambelle d'écrans auxquels s'ajoutent les deux dédiés à la deuxième rangée. Le logiciel est riche en fonctionnalités et toujours connecté.

Chez le concurrent, place au BMW Curved Display, qui combine un écran de 12,3 pouces derrière le volant et un écran de 14,9 pouces au centre du tableau de bord. Ici, vous pouvez également regarder des vidéos YouTube, mais pas en conduisant bien sûr (même si vous pourrez bientôt le faire). Comme sur la concurrente, les boutons physiques sont réduits au minimum, mais le rotor iDrive pour naviguer dans les menus ne disparaît pas.

Mercedes EQS BMW i7

À l'arrière on trouve un écran avec une diagonale de 31,3 pouces, d'une résolution de 8k, qui se cache au ras du toit (en verre), pour se révéler dans toute sa grandeur lorsque les personnes assises derrière ont envie de se divertir. Grâce à l'Amazon Fire TV intégré, vous pouvez regarder des vidéos en streaming sur Amazon Prime Video, jouer à des jeux vidéo et bien plus encore, entouré de l'audio 4D des 36 haut-parleurs du système Bowers & Wilkins.

Naturellement, les deux flagships électriques peuvent être personnalisés dans un large éventail de matériaux, de couleurs, de finitions et plus encore.

Mercedes EQS BMW i7

Technologie

Elle mériterait peut-être un article distinct, ou une série d'articles, car elle est centrale pour les deux voitures. Et pas seulement en termes d'info-divertissement : les feux matriciels à LED, la dernière génération de régulateur de vitesse adaptatif, le maintien actif de la voie, les caméras, les capteurs et les radars. La Mercedes EQS et la BMW i7 sont prêtes pour la conduite autonome de niveau 3, en attendant que la bureaucratie donne le "feu vert" pour leur utilisation sur les routes publiques.

Cela signifie que, dans des situations où le trafic est dense et la vitesse ne dépassant pas 60 km/h, vous pourrez laisser le contrôle à la voiture elle-même, en étant capable de vous distraire sans avoir à tenir le volant dans les mains ou avoir les pieds sur les pédales.

Moteurs et charge

La Mercedes EQS est actuellement disponible en 3 configurations : Mercedes EQS 450+ propulsion, 333 ch (245 kW), 568 Nm de couple et une batterie de 107,8 kWh pour une autonomie annoncée de 780 km. Ensuite, il y a l'EQS 580 4Matic : deux moteurs (un par essieu) pour un total de 523 ch et 855 Nm de couple. Et enfin le dernier EQS 53 4Matic+ AMG Luxury avec 658 ch. Une version sportive haut de gamme de 761 ch arrivera dans le futur.

La BMW i7, en revanche, n'est disponible qu'avec une transmission intégrale: à commencer par la xDrive 60 avec 544 ch et 745 Nm de couple, et plus tard la BMW i7 M70 xDrive avec 660 ch et 1 000 Nm de couple. Tous deux ont une capacité de batterie effective de 101,7 kWh et promettent une autonomie comprise entre 590 et 625 km.

En termes de recharge, la voiture électrique de la marque à l'Étoile atteint une puissance maximale de 200 kW, tandis que sa concurrente bavaroise atteint 195 kW.

Les prix

Le prix du Mercedes EQS débute à 128 550 € et s'élève à 162 550 € pour le modèle haut de gamme EQS 53 4Matic+ AMG Luxury. Le prix de la BMW i7 est de 139 900 euros.