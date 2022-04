La gamme de la BMW Série 7 de septième génération, dont la commercialisation est prévue en novembre prochain, comprend pour la première fois une version 100 % électrique avec cette nouvelle i7.

Au lancement, la nouvelle BMW i7 sera disponible en version xDrive60 avec deux moteurs électriques développant, au cumulé, 544 ch et 745 Nm. La voiture est dotée d'une batterie d'une capacité de 101,7 kWh lui conférant une autonomie comprise entre 590 à 625 km selon le cycle WLTP.

Dans le même temps, BMW dévoile également sa Série 7, la version plus "traditionnelle" avec plusieurs motorisations hybrides. Si, sous le capot, nos deux modèles sont différents, en dehors de ça, ils se rejoignent à peu près sur tous les points, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Un nouveau visage

Esthétiquement, la nouvelle BMW i7 ne fait pas dans la dentelle, avec un style résolument massif et des lignes très verticales. L'imposante calandre est toujours de la partie, tandis que la nouvelle signature lumineuse avec des optiques scindées en deux est de la partie. Un élément de style récemment observé sur le restylage du X7.

La BMW i7 mesure 5,39 mètres de long, pour 1,95 mètre de large et 1,53 mètre de haut. Difficile de distinguer cette i7 de la nouvelle Série 7, sa cousine thermique, puisque nos deux modèles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. L'i7 a le droit à quelques détails bleutés pour marquer sa différence, mais en dehors de ça, seul un œil averti saura différencier une i7 d'une nouvelle Série 7.

BMW i7 BMW Série 7

En voiture comme au cinéma

À l'intérieur de la BMW i7, la réduction du nombre de boutons physiques est perceptible, les commandes étant pratiquement toutes intégrées dans la nouvelle interface composée d'un écran de 12,3 pouces en guise d'instrumentation et d'un écran de 14,9 pouces au centre de la planche de bord.

Série 7 oblige, les commodités pour les passagers arrière font l'objet de la plus grande attention, à commencer la présence de sièges inclinables avec repose-pieds intégrés. À cela s'ajoute, pour la première fois, le BMW Theatre Screen qui transforme l'arrière en un petit cinéma privé grâce à la présence d'un écran tactile de 31,3 pouces doté d'une résolution 8K, d'Amazon Prime Video et d'un système audio Bowers & Wilkins avec 36 haut-parleurs et un effet 4D. Il sera aussi possible de jouer aux jeux vidéo.

Jusqu'à 625 km d'autonomie

La BMW i7 xDrive60 est dotée de la technologie eDrive de cinquième génération, composée de deux moteurs électriques délivrant 544 ch et 745 Nm de couple. Il s'agit d'une transmission intégrale, chacun des deux moteurs étant positionnés sur un essieu.

L'i7 xDrive60 est capable d'atteindre 240 km/h en vitesse de pointe et d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,7 secondes. La batterie, d'une capacité utile de 101,7 kWh, lui confère une autonomie comprise entre 590 et 625 km selon le cycle WLTP.

Les consommations annoncées sont plutôt basses pour une voiture aussi imposante, puisque BMW communique sur des données comprises entre 18,4 et 19,6 kWh/100 km. Reste à savoir ce que nous relèverons en conditions réelles. Au niveau de la recharge, BMW annonce une puissance maximale de 195 kW. Avec ce niveau de puissance, la voiture gagne 170 km d'autonomie en 10 minutes de recharge.

En 2023, une seconde version viendra étayer le catalogue avec la BMW i7 M70 xDrive. Elle développera pas moins de 660 ch et 1 000 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est d'ores et déjà annoncé en seulement quatre secondes.

Zoom sur les versions hybrides

Les BMW Série 7 hybrides rechargeables arriveront au printemps 2023 et, comme l'i7, elles seront équipées de la technologie BMW eDrive de cinquième génération. Leur autonomie en électrique varieront entre 80 et 90 km.

La BMW M760e xDrive embarque un six cylindres en ligne de 3,0 litres de cylindrée, couplé à un moteur électrique, pour une puissance combinée de 571 chevaux et 800 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,3 secondes et la vitesse maximale à 250 km/h.

Même motorisation pour la BMW 750e, mais avec 490 chevaux et 700 Nm de couple. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes tout de même. Une variante diesel micro-hybride sera également disponible avec un six cylindres 3,0 litres de 300 chevaux et 650 Nm de couple.

Les technologies embarquées

La BMW i7 propose, de série, une suspension pneumatique adaptative, tandis que les quatre roues directrices et les barres anti-roulis actives sont en option. Il existe déjà une gamme d'accessoires M Performance, avec notamment des jantes en alliage d'un diamètre allant jusqu'à 22 pouces.

Au niveau des aides à la conduite, il y a évidemment tout le nécessaire, et BMW annonce que la voiture est d'ores et déjà prête à recevoir un système de conduite autonome de niveau 3, notamment grâce à la présence de l'assistance active pour le changement de voie.

Au niveau du système d'info-divertissement, nous retrouvons la nouvelle génération du système d'exploitation BMW iDrive inauguré sur le BMW iX, avec notamment la présence d'Apple CarPlay et Android Auto, une caméra embarquée, une application de streaming vidéo pour aller notamment sur YouTube (lorsque la voiture est à l'arrêt, bien évidemment), ou encore la présence d'un écran tactile de 5,5 pouces dans les accoudoirs des portes arrière pour contrôler le système d'info-divertissement.

Disponible en fin d'année

Comme énoncé plus haut, la nouvelle BMW i7 sera disponible à partir du mois de novembre prochain. Les tarifs débuteront à partir de 139 900 euros pour le marché français. Le prix des BMW Série 7 hybrides n'ont pas encore été dévoilés.

En 2023, une version plus performante, mais pas forcément plus efficiente, de la BMW i7 pointera le bout de son nez, avec 660 chevaux sous la pédale de droite. Pas de quoi parler d'une vrai BMW M, mais cela s'en rapproche.