Dès 2025, toutes les Jaguar seront électriques. Pour Land Rover, la bascule se fera à horizon 2030. Avant d'abandonner complètement les motorisations thermiques, le groupe Jaguar Land Rover lance en France une gamme de véhicules roulant à l'éthanol. Le carburant le moins cher de France est disponible sur trois modèles : Land Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport et Jaguar E Pace.

Pour la découverte de cette technologie Flexfuel Hybride, nous nous sommes baladés au volant du Land Rover Discovery Sport à travers la route des vignes en région bordelaise. Mais avant de prendre le volant, il convient de connaître les avantages que procure l'E85 (85% d'éthanol et 15% de SP classique).

Sommaire

Quels avantages ?

Pour l'automobiliste, c'est surtout une affaire d'argent, bien sûr. À la pompe, l'éthanol coûte beaucoup moins cher que le SP95 et SP98. Selon le site carbu.com, le prix moyen en France du Bioéthanol est de 0.703 €/L contre 1.543 €/L pour le SP95 et 1.614 €/L pour le SP98 (tarifs relevés le 10 juin 2021). Pourquoi un tel écart de prix ? Eh bien, car le bioéthanol a un avantage fiscal considérable, en effet, il est beaucoup moins taxé que les carburants traditionnels. Dans un litre de Bioéthanol, les taxes ne s'élèvent qu'à 12 centimes. Pour le SP95-E10, c'est près de 66 centimes !

Jaguar Land Rover n'est pas seul sur ce créneau Ford va commercialiser six modèles roulant à l'éthanol

À ce stade, on peut penser que rouler au superéthanol coûte deux fois moins cher. Eh bien pas tout à fait, car il engendre une surconsommation allant de 20 à 25 %. Notre essai en conduite plutôt dynamique sur de belles routes de campagne nous a permis de relever une consommation moyenne de 13.6 litres/100 km. Sachant que le réservoir a un volume de 67 litres, l'autonomie de notre modèle d'essai serait légèrement inférieure à 500 km. A seulement 0,70 €/L, le plein nous coûterait 47 euros.

En fouillant dans le tableau de bord du véhicule, nous avons remarqué que notre Land Rover Discovery Sport avait consommé en moyenne 11.5 litres aux 100 km depuis sa sortie d'usine (environ 3900 km). Cette consommation paraît donc plus réaliste en conduite souple.

Il est à noter qu'un modèle roulant à l'E85 ne coûte pas plus cher à l'achat. Pour notre Land Rover Discovery Sport P200 Hybride FlexFuel MHEV, le prix de départ est fixé à 45 860 euros. La motorisation diesel équivalente (D200) en terme de puissance est affichée à 47 590 euros (hors malus). Si vous souhaitez en savoir plus sur les économies réalisées, Land Rover a mis en place sur son site internet un simulateur. Pour 15000 km parcourus par an, l'économie en carburant est estimée 76 euros par mois, soit 913 euros par an.

L'autre avantage pour le client particulier, c'est l'abattement de 40% des émissions de CO 2 lors du calcul du malus et une carte grise gratuite (moitié prix en Bretagne et en Centre-Val-de-Loire). Pour les professionnels, la TVA est récupérable à hauteur de 80 % sur le superéthanol E85.

Notre Discovery Sport n'est pas malussé et porte une vignette Crit'Air 1. Il est donc considéré comme "propre" par l'administration française. En réalité, pas vraiment, car si l'on relève ses émissions en CO 2 à l'échappement, elles sont de 201 g/km ! Mais il existe une subtilité car le CO 2 rejeté par le superéthanol est capté par les plantes lors de leur photosynthèse. Pour schématiser le processus, chaque CO 2 rejeté par le véhicule a déjà été consommé par la plante dont il est issu. Les industriels affirment que le superéthanol rejette 90% de particules fines en moins.

Comment est fabriqué le superéthanol ?

Pour comprendre le procédé de fabrication du superéthanol, JLR nous a fait la visite du Château Soutard et d'une distillerie. On parle d'éthanol de génération avancée car le superéthanol provient de marcs de raisin ; un mélange de peau et des pépins de raisin obtenu des restes des vendanges.

Les cuves du Château Soutard.

Ce marc de raisin est récupéré par une distillerie qui va alors le traiter pour en extraire l'alcool et fabriquer le superéthanol. La distillerie va également produire de l'huile de raisin ainsi que les tourteaux qui serviront à alimenter ses chaudières biomasse.

Lieu de stockage du marc de raisin une fois traité dans la distillerie de l'UCVA.

Le superéthanol est distribué en France par environ 2000 stations. Il est d'origine française, et peut très bien se mélanger à de l'essence classique. Pour faire simple, si vous traversez une zone reculée où il est impossible de trouver une station distribuant l'E85, il est tout à fait envisageable de remplir le réservoir d'essence de SP95 ou de SP98. Bref, avec le superéthanol, la peur de la panne sèche n'existe pas.

Et au volant ?

Au volant du Land Rover Discovery Sport Hybride FlexFuel, rien à signaler. C'est une voiture on ne peut plus classique même si le carburant utilisé est différent. Les accélérations sont correctes sans être époustouflantes, il faut préciser que ce mastodonte pèse tout de même près de 2,0 tonnes à vide. Il n'a aucune velléité dynamique et manque un peu de peps, mais il se montre très confortable et agréable sur autoroute.

C'est une voiture à conduire "à la cool", et d'ailleurs, moins vous aurez le pied lourd moins vous consommerez de superéthanol et plus vous roulerez pas cher. En somme, c'est un cercle vertueux d'autant plus favorisé par la suspension douce et une boîte qui sait prendre son temps.

Jaguar Land Rover espère vendre 1600 modèles "Hybride FlexFuel" cette année. À ce jour, le groupe a déjà livré 750 véhicules FlexFuel et comptabilise 750 commandes clients. L'Evoque est celui qui rencontre le plus de succès (48 %) suivi du E-Pace (33 %) et du Discovery Sport (19 %).