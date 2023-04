En août 2022, Audi a annoncé son intention de rejoindre la Formule 1 en tant que fournisseur de moteurs pour la saison 2026. Quelques mois plus tard, le constructeur automobile allemand de luxe, faisant partie du groupe Volkswagen, a conclu un accord avec Sauber. Fin janvier 2023, la firme allemande a acquis une participation minoritaire dans l'équipe suisse de F1. Plus tard ce mois-ci, un showcar sera présenté à l'Auto Shanghai 2023 dans le cadre du plan de la société visant à publier plus de détails sur son entrée en F1.

La révélation a été faite par un porte-parole de la marque aux quatre anneaux dans une interview avec Automotive News Europe. Quant à la raison pour laquelle l'événement d’Auto Shanghai a été choisi comme lieu de présentation du nouveau concept-car F1, le représentant d'Audi a déclaré que la Chine représente le plus grand marché de l'entreprise. Le porte-parole a poursuivi en expliquant que la F1 avait un large public dans le pays et qu’amener la voiture en Chine sera apprécié des fans après les multiples annulations du Grand Prix national causées par la pandémie de coronavirus. L'Auto Shanghai 2023 devrait commencer le 18 avril avec la première journée de presse et se terminer le 27 avril avec la dernière journée publique.

Porsche toujours dans le flou

Bien que d’ici 2026 le chemin à parcourir soit encore long, deux changements majeurs ont déjà été annoncés. Les voitures de F1 fonctionneront avec du carburant entièrement synthétique, contrairement à aujourd'hui où l'éthanol renouvelable ne représente que 10% du mélange total. Les moteurs V6 turbocompressés perdureront, mais l'énergie électrique représentera jusqu'à 50 % de la puissance totale. Le Conseil mondial du sport automobile de la FIA vante également la réduction des coûts de fonctionnement pour attirer de nouveaux arrivants, ce qui s'est déjà produit avec Sauber/Audi et Red Bull/Ford plus récemment.

Porsche a également exprimé son intérêt à rejoindre la F1, mais les négociations avec Red Bull ont échoué l'année dernière lorsque la proposition de la marque de Zuffenhausen pour un accord à 50/50 a été rejetée . Bien que la marque allemande n’ai pas réussi à parvenir à un accord avec Red Bull, Porsche a déclaré, en octobre 2022, toujours viser la plus grande compétition de sport automobile au monde.

Cependant, selon un récent rapport de The Race, Porsche ne fera toujours pas partie la grille en 2026. L'entreprise est apparemment toujours intéressée, mais cela n'arriverait pas à moyen terme.