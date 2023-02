L'arrivée des grands constructeurs d'automobiles en Formule 1 se poursuit. Le groupe Volkswagen avait ouvert le bal l'an passé en donnant son feu vert à Audi pour 2026, c'est maintenant au tour de Ford d'entrer dans la danse. La marque américaine rejoindra le championnat en tant que motoriste en 2026, une année qui marquera l'introduction d'un nouveau règlement moteur.

Bill Ford, président exécutif de la marque, a commenté :

"C'est le début d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de Ford en compétition automobile, qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a aidé à lancer notre entreprise. Ford revient au sommet de cette discipline, amenant sa longue tradition d'innovation, de durabilité et d'électrification dans l'une des vitrines les plus exposées au monde."

Ford a connu une belle et longue histoire avec la F1. Ses moteurs V8 DFV, conçus par l'entreprise Cosworth, ont écrasé la discipline entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, accumulant au total un record de 155 victoires. Plus tard, le moteur Ford Cosworth Zetec-R a aidé Michael Schumacher a remporté son premier titre, en 1994.

Stefano Domenicali, le PDG de la F1, a ajouté :

"La nouvelle d'aujourd'hui est que Ford sera en F1 en 2026. C'est formidable pour la discipline et nous sommes ravis de les voir rejoindre les autres constructeurs automobiles. Ford est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le domaine de la course et de l'automobile, et notre plateforme offre une valeur énorme avec plus d'un demi-milliard de fans dans le monde. Notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et à introduire des carburants durables en F1 à partir de 2026 est également un facteur important dans la décision de Ford."

Vers une équipe Red Bull-Ford ?

Si l'ovale bleu a officialisé son retour en catégorie reine, l'on ne sait pas encore avec quelle équipe Ford s'associera pour lui fournir ses V6 hybrides. Les dernières rumeurs évoquent un partenariat avec l'équipe Red Bull Racing. Chose intéressante, si cela s'avérait, Ford s'associerait alors avec l'équipe ayant pris sa place en F1, après que Jaguar (alors sous le contrôle de Ford) a été racheté par le taureau rouge fin 2004.

Audi et Ford ne devraient pas rester les seuls nouveaux venus en F1. Dernièrement, le groupe General Motors tente d'intégrer le Championnat du monde avec sa marque Cadillac, associée à l'équipe Andretti. Un appel à candidatures vient d'être lancé par la FIA, l'organe directeur de la discipline.