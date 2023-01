Cosworth est plus connu pour ses moteurs, notamment ceux ayant dominé en Formule 1 dans les années 1970 et ceux qui équipent aujourd'hui les Aston Martin Valkyrie et Gordon Murray T.50, toutefois l'entreprise d'ingénierie a d'autres cordes à son arc.

Citons notamment les volants, qui sont utilisés dans de nombreuses voitures en compétition automobile. Le dernier produit Cosworth est d'ailleurs un volant, mais celui-ci a la particularité d'être dédié au simracing.

Ce volant a été développé en partenariat avec SIMTAG, entreprise belge spécialisées dans les équipements de simracing, et il se base sur le CCW MkII qui est utilisé en IndyCar ou encore sur les protoypes LMP2 dans le Championnat du monde d'Endurance. Stefan Balkowiec, directeur général de Cosworth Electronics, a commenté :

"C'est un moment historique pour Cosworth. C'est notre tout premier produit de simracing et nous nous sommes servis de nos décennies d'expérience en électronique dans le sport automobile. Les simracers ont la possibilité d'avoir chez eux un véritable volant Cosworth avec des fonctionnalités identiques à la version de compétition du CCW MkII pour l'utiliser sur leurs jeux de simracing préférés."

Cosworth CCW MkII Pro Sim

La disposition des boutons, des données sur l'écran TFT de 4,3 pouces (unique à la version Pro Sim) et des leds sur ce volant de simracing est identique à celle de son "grand frère" de compétition. Il est également homologué par la FIA et est composé en grande partie de fibre de carbone. On y trouve dix boutons à presser, quatre commutateurs rotatifs et deux molettes, sans compter les palettes à l'arrière pour passer les vitesses.

Bien évidemment, tout cela à un coût. D'ores et déjà disponible à la précommande, il vous faudra débourser 7900 euros pour mettre la main sur ce volant. Une bien coquette somme.