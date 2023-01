Inflation, guerre en Ukraine et autres tensions géopolitiques, augmentation du coût de l'énergie... L'année 2022 a été difficile à plus d'un titre. Dans ce contexte, les résultats ont été mitigés au sein de l'industrie automobile.

Avec l'aide des différentes rédactions de Motor1.com, nous avons rassemblé les chiffres des ventes de voitures pour établir un "best of". Voici ce qui en ressort.

La Chine portée par les véhicules électriques

La situation en Chine, le plus grand marché automobile du monde, est plutôt bonne. Le volume a augmenté de 2%, passant à 26,86 millions d'unités, par rapport à 2021. Ce chiffre est même meilleur que celui de 2019, alors que la pandémie n'était pas encore arrivée.

Le marché chinois fait presque le double du marché américain, ce qui est une première. Cette croissance est en grande partie due aux véhicules électriques, dont l'achat a été fortement encouragé par le gouvernement. Selon les données préliminaires, ces véhicules ont représenté 20% des ventes totales, le Wuling Hongguang Mini EV étant dans le top 3 des modèles les plus vendus. Le BYD Song Plus, disponible avec une motorisation essence, hybride rechargeable et électrique, a quant à lui totalisé 459'424 ventes.

Les voitures les plus vendues en Chine en 2022

La situation s'aggrave aux États-Unis

Le deuxième marché le plus important de 2022 sont les États-Unis, plus exposés à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt. Les ventes de véhicules au pays de l'Oncle Sam ont totalisé 13,83 millions d'unités, soit une baisse de 8% par rapport à 2021. Il s'agit du niveau le plus bas depuis 2012. Par rapport à 2019, le volume a chuté de 19%.

Malgré ces résultats négatifs, les automobilistes ont continué à délaisser les berlines et les monospaces au profit des SUV et des pick-ups, et Tesla a continué à gagner du terrain en plaçant deux de ses modèles en tête du classement des électriques. Cependant, ce type d'autos ne représentent qu'une petite partie du total des voitures vendues. Le Ford F-Series conservant la première place avec un total de 653'957 unités, suivie en deuxième position par le Chevrolet Silverado (523'249 unités) et en troisième position par le RAM.

Les voitures les plus vendues aux États-Unis en 2022

En Europe, la chute libre se poursuit

La situation en Europe n'est pas différente de celle des États-Unis. Les scores des quatre principaux marchés, qui représentent environ 75% du continent, indiquent que la courbe descendante ne s'est pas inversée.

En 2022, 9,05 millions de véhicules ont été vendus, soit une baisse de 6% par rapport à 2021. Le volume a diminué de 7% par rapport à 2020, année du début de la pandémie, et de 29% par rapport à 2019. La France et l'Italie ont enregistré les plus fortes baisses par rapport à 2021, alors que les chiffres allemands sont restés stables.

Une fois de plus, Volkswagen a triomphé outre-Rhin avec trois de ses modèles sur les trois premières places du podium. La Peugeot 208 a quant à elle brillé en France (mais aussi sur tout le continent européen) avec 88'812 exemplaires écoulés. Le groupe Renault s'est contenté des places d'honneur.

Les voitures les plus vendues en France en 2022

En quatre ans, le marché européen a perdu plus de 3,7 millions de véhicules. Le manque de voitures neuves chez les concessionnaires et l'augmentation du coût de la vie, due en partie à la crise énergétique, expliquent cette situation critique.

Les voitures les plus vendues en Allemagne en 2022 Les voitures les plus vendues en Italie en 2022

Il est intéressant de noter que si le classement général continue d'être dominé par plusieurs modèles grand public, le classement des véhicules électriques n'a qu'un seul leader incontestable. Le Tesla Model Y a impressionné en prenant la tête des marchés BEV en Allemagne et au Royaume-Uni, les deux plus grands marchés pour ces voitures en Europe.

Les voitures les plus vendues au Royaume-Uni en 2022 Les voitures les plus vendues en Espagne en 2022

Les points forts

Contrairement aux États-Unis et à l'Europe, la situation en Australie, en Inde, en Indonésie et en Turquie en 2022 a été plutôt bonne. Non seulement le volume a augmenté entre 2021 et 2022, mais il a également été plus important qu'en 2020 et en 2019.

L'Australie a vu triompher les véhicules quatre roues motrices. La première place est occupée par le Toyota Hilux, avec un total de 64'391 véhicules vendus, immédiatement suivi par le Ford Ranger (47'479 unités) et le Toyota RAV4 (34'845 unités).

Les voitures les plus vendues en Australie en 2022 Les voitures les plus vendues en Inde en 2022 Les voitures les plus vendues en Indonésie en 2022 Les voitures les plus vendues en Turquie en 2022

En Inde, un record absolu de 4,37 millions de véhicules vendus en 2022 a été enregistré, ce qui en fait le troisième marché automobile mondial, devant le Japon. C'est la première fois que l'Inde dépasse ce pays.

En Indonésie, l'industrie automobile se dirige vers un score d'un million d'unités/an, ce qui était déjà le cas entre 2013 et 2018. Les ventes ont augmenté de 17% par rapport à 2021 et de 95% par rapport à 2020. Il est intéressant de noter que les consommateurs ont réagi de manière assez positive à l'introduction de la Wuling Air électrique, produite localement.

Les voitures les plus vendues en Russie en 2022 Les voitures les plus vendues au Brésil en 2022 Les voitures les plus vendues en Argentine en 2022

Les voitures les plus vendues dans chaque pays en 2022

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.