Même lorsque l'on s'appelle Michel Sardou, on n'échappe pas à la loi. Le célèbre chanteur français était l'invité de BFMTV ce mercredi soir. De nombreux sujets ont été abordés au cours de l'émission, dont l'automobile, et celui qui se prépare à remonter sur scène à l'âge de 75 ans a fait quelques révélations.

Sardou s'est dernièrement fait pincer à plus 166 km/h sur une portion d'autoroute limitée à 130 km/h, soit 36 km/h au-dessus de la limite. Cette infraction lui a notamment coûté trois points sur son permis et l'a forcé à suivre un stage. L'interprète des Lacs du Connemara n'a pas mâché ses mots à ce sujet, n'épargnant rien ni personne.

"[Le stage de récupération de points] ne sert à rien. J'avais une crainte, c'était qu'ils nous interrogent sur le permis de conduire parce que depuis le temps que j'ai passé mon permis, il y avait peut-être des trucs que j'avais oublié et [j'allais] peut-être me faire engueuler. Pas du tout ! Ils vous parlent de la philosophie... C'est de la merde ! Ça ne sert à rien, c'est l'État qui prend du pognon et qui vous punit, voilà. C'est une punition."

"Rouler à 130 [km/h] sur l'autoroute, franchement, ça m'emmerde [...] Les radars ? Ils se foutent de la gueule du monde, ils prennent du fric. Je me suis fait coincer, il a fallu que j'aille à l'école, à 6h du matin, pour écouter des conneries racontées par deux professeurs de je-ne-sais-pas-quoi pour récupérer des points. [J'étais] obligé, je n'avais plus de points."

Le chanteur a également indiqué qu'il conduisait une Porsche 911 Carrera S, ce qui, selon lui, justifiait ses excès de vitesse.

"Cela dit, et je vais être tout à fait honnête, je fais attention. Je n'ai pas envie de retourner voir ces deux cons. Mais, non [la leçon n'a pas servi]. Vous prenez une voiture de monsieur Tout-le-monde, une voiture bon marché. Au minimum, elle va à 150 km/h. Au minimum. Quand on a une voiture comme la mienne, elle va beaucoup plus vite."