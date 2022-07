Arctic Trucks a acquis une certaine notoriété en fabriquant des engins extrêmes destinés à des usages tout aussi extrêmes. Cependant, l'entreprise islandaise a dû relever des défis lors de son expédition en Antarctique en 2008.

La société a fabriqué une plateforme à partir d'une Toyota Hilux. Il s'agit de la plateforme AT44 qui porte le nom de l'entreprise. Elle n'a pas deux, mais bien trois essieux pour des raisons bien précises. Connu sous le nom de Hilux AT44 6x6, ce monster truck construit pour les conditions extrêmes a été présenté par Ridiculous Rides by Barcroft Cars sur YouTube.

Pour fabriquer le Hilux AT44 6x6, Arctic Trucks a dû démonter une Toyota Hilux. Environ 80% du châssis a été remplacé par un matériau plus résistant. Le reste a été entièrement reconstruit pour renforcer le châssis et pour ajouter de la personnalité à l'engin. Environ 500 heures ont été consacrées à la modification du véhicule, notamment pour renforcer la suspension et améliorer le centre de gravité du tout-terrain.

Le Hilux AT44 6x6 est équipé d'un moteur diesel de 3,0 litres modifié pour consommer du kérosène. Ainsi, il peut fonctionner de manière optimale jusqu'à une température extrêmement basse de -43 degrés Celsius.

L'autonomie a également été étendue. Il dispose d'un réservoir de 750 litres, tandis que le pick-up peut transporter jusqu'à 1 400 litres de barils de carburant. Bien entendu, le monster truck est équipé d'un jeu de pneus de 44 pouces avec des flancs souples, ce qui est pratique lorsque l'équipe doit dégonfler les pneus pour une meilleure motricité.

Arctic Trucks n'a pas déclaré le prix du Toyota Hilux AT44 6x6 sur son site Web, mais la vidéo ci-dessus indique qu'il coûte 275 000 dollars, soit environ 269 000 euros au taux de change actuel.