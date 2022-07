Six roues motrices et 862 ch. C'est à peu près comme cela que nous pourrions résumer le véhicule que nous allons vous présenter. Nous avons l'habitude de garder les chiffres pour la fin de l'article, mais dans ce cas précis, ils méritent d'être évoqués en premier.

L'Apocalypse Juggernaut 6x6 est la création d'une société spécialisée dans les conversions de camions et de SUV à six roues. Comme vous ne le constatez peut-être pas à la vue des photos, et c'est normal, ce beau bébé est dérivé d'un Ram TRX. Cet impressionnant véhicule s'échange contre un prix tout aussi impressionnant, puisque le pick-up s'échange contre un chèque de 297 999 dollars, soit environ 294 500 euros.

"Il s'agit d'une sorte de 'compile' de nos plus grandes réalisations, empruntant les meilleurs aspects et caractéristiques précédemment mis en avant dans nos 180 modèles 6x6 actuellement sur la route", a déclaré Joseph Ghattas, propriétaire, ingénieur et concepteur d'Apocalypse Manufacturing.

Un Ram TRX revu et corrigé

La calandre et le pare-chocs avant de l'Apocalypse Juggernaut 6X6 sont en acier et les garde-boue sont largement évasés pour maximiser le débattement des suspensions. Le toit est doté d'une rampe de feux à LED intégrée.

Malheureusement, nous n'avons pas de photos de l'intérieur, mais le constructeur précise qu'il y a un écran d'info-divertissement de 12 pouces et un système stéréo Harman Kardon.

Jusqu'à 9 tonnes de capacité de remorquage

Le Juggernaut abrite le V8 Hellcat 6,2 litres suralimenté, mais avec quelques améliorations, portant ainsi la puissance à 862 ch au lieu des 711 ch du Ram TRX standard. La puissance passe au sol par un système "Apocalypse" maison avec six roues motrices, des différentiels et un essieu arrière Dana 60. Le constructeur affirme que le Juggernaut est capable de tracter jusqu'à 9 tonnes.

Le plateau de chargement mesure près de 2,74 mètres de long et un couvercle étanche à commande électrique peut être verrouillé pour protéger ce qui est transporté.

Il existe cinq modes de conduite : Sport, Drag Race, Baja, Rock et Mud. Un réglage personnalisé vous permet également de sélectionner vos paramètres favoris et de les enregistrer pour une utilisation ultérieure.