Le Nissan Navara n'est plus disponible à la commande dans de nombreux pays européens, mais il est encore possible d'en acheter un en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une toute nouvelle génération serait en cours de développement, mais son prédécesseur possède toujours de solides compétences en matière de performances tout-terrain.

En outre, il s'avère que le Navara sortant a un grand potentiel en termes d'amélioration des performances sur piste. Oui, vous avez bien lu.

Ce que vous voyez dans la galerie ci-dessous est ce qu'on appelle le Navara R, qui est un pick-up lourdement modifié aussi bien côté performances que visuellement. À commencer par l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, il reçoit un kit de carrosserie personnalisé complet, à base de passages de roue plus larges, de nouvelles jupes latérales et extensions de pare-chocs, et d'autres modifications aérodynamiques. L'intérieur reste en grande partie inchangé, bien qu'il y ait un nouveau système d'infodivertissement Kenwood et un tableau de bord numérique.

Galerie: Nissan Navara avec un moteur de GT-R

8 Photos

L'amélioration la plus importante de ce Navara se trouve sous le capot. Il est équipé d'un moteur V6 4,1 litres biturbo provenant de la Nissan GT-R et doté d'une unité de commande Syvecs, qui développe une puissance maximale impressionnante de 1000 chevaux. Ce moteur est connu sous le nom de VR41, qui est en fait un moteur GT-R de 3,8 litres dont la cylindrée a été augmentée à 4,1 litres. La puissance est envoyée aux quatre roues par l'intermédiaire d'une transmission à double embrayage spécialement conçue par Dodson Motorsport de Nouvelle-Zélande.

Nous ne savons pas quelle est la vitesse de ce Navara, mais il y a de fortes chances qu'il fasse partie des pick-ups les plus puissants et les plus rapides du monde. Il s'agit également du premier projet connu au monde d'intégration d'un moteur GT-R dans un Navara. Mais il n'y a pas que le moteur, la suspension a été entièrement repensée en utilisant les sous-châssis d'origine de la GT-R, avec une suspension KW V4 Racing Coilover et un système de levage hydraulique HLS 4. Le véhicule abandonne les roues de 16 pouces d'origine pour des roues BBS de 20 pouces. La puissance de freinage est assurée par des freins Alcon RC6 et RC4.

L'ensemble du projet a pris plus de deux ans et a été réalisé en grande partie par la société SB Motorsport, basée au Royaume-Uni. C'est le pilote de drift Steve Baggsy qui a commandé cet incroyable Navara et il y a de fortes chances que nous le voyions en action lors du Festival of Speed de Goodwood cette année !