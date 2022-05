L'actuelle génération de la Nissan GT-R n'est plus commercialisée en Europe depuis quelques semaines, et selon les bruits de couloir, un nouveau modèle est en préparation. En attendant la présentation et l'arrivée de la R36 sur le marché, les Britanniques de Carwow ont publié une vidéo dans laquelle la R35 défie ses ancêtres.

Les Nissan GT-R R32, R33 et R34 sont toutes motorisées par le moteur six cylindres en ligne bi-turbo de 2,6 litres de cylindrée (RB26DETT). Officiellement, elles développent toutes 280 ch, mais en réalité, elles sont bien plus puissantes car leur moteur a été amélioré au fil du temps. Tous les modèles présentés en vidéo utilisent une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, excepté la GT-R R34 qui bénéficie de six rapports.

La Nissan GT-R R35 est à part. Son moteur V6 VR38DETT bi-turbo de 3,8 litres de cylindrée offre une puissance maximale de 600 ch sous le capot de la Nismo. Elle est aussi plus lourde, la différence de poids est supérieure à 200 kg entre les générations R34 et R35. Les résultats de cette course en ligne droite n'ont rien de surprenant. La dernière-née laisse ses ancêtres loin derrière, mais il est intéressant de voir dans quel ordre les R32, R33 et R34 franchissent la ligne d'arrivée.

En attendant la confirmation de la Nissan GT-R R36, le constructeur a présenté il y a quelques années la GT-R50 Italdesign. Cette version est basée sur la Nismo, mais elle produit encore plus de chevaux, et surtout, elle bénéficie d'un look plus moderne. Produite à seulement 60 exemplaires, son prix est estimé à un peu moins d'un million d'euros : c'est le prix de l'exclusivité.