La production de la Nissan GT-R pour le marché européen prendra fin à la fin du mois de mars 2022. La confirmation vient directement de Nissan qui, dans une note envoyée à Autocar, parle d'un arrêt de la GT-R pour l'Europe afin de se conformer au règlement européen qui limite le niveau sonore des véhicules à moteur (n° 540/2014).

Nous parlons ici d'un règlement approuvé en 2014, entré en vigueur le 1er juillet 2016 et qui, à partir du 1er juillet 2022, impose une limite de bruit comprise entre 70 et 78 décibels selon la puissance et le poids de la voiture. De toute évidence, le mythique "Godzilla" va au-delà de ces valeurs. À partir du 1er juillet 2026, ces limites deviendront encore plus strictes, passant à une fourchette maximale de 68-77 dB.

Mais si vous vouliez vous offrir une Nissan GT-R, ne désespérez pas - il en reste encore quelques-unes à commander et un stock limité de voitures qui attendent un nouveau propriétaire.

Dernières places encore disponibles

Autocar explique que les dernières voitures "Godzilla" arriveront dans les concessions britanniques à l'été 2022, mettant fin à une carrière européenne entamée il y a treize ans.

Nissan GT-R Nismo 2021

En revanche en France, la Nissan GT-R (R35) n'est plus disponible sur le configurateur en ligne de la marque. Et même en cherchant dans les véhicules en stock, pas une GT-R ou GT-R Nismo à l'horizon. La sportive japonaise s'est éclipsée sans même prévenir.

Il faut dire qu'elle était frappée de plein fouet par un malus de 30 000 € en 2021, et de 40 000 € en 2022. De quoi dissuader les acheteurs...

Un futur électrique ?

Pour l'instant, il n'y a pas d'héritier ou de remplaçant désiné de la Nissan GT-R à l'horizon, bien que Makoto Uchida, PDG de Nissan, ait fait allusion à une éventuelle électrification auprès d'Autocar :

"Nous réfléchissons à la manière d'électrifier la GT-R, mais elle devra toujours être une véritable supercar sans compromis."

Le mystère demeure donc entier quant à la date de présentation de la nouvelle GT-R (R36) et à son degré d'électrification, tandis que son style pourrait s'inspirer du concept Max-out dévoilé en 2021 (galerie ci-dessous).

Galerie: Nissan Max-Out concept

5 Photos

Il s'agit d'un cabriolet sportif et futuriste qui, en plus de promettre stabilité et confort, fournira plusieurs éléments de style pour la prochaine Nissan GT-R, que nous ne verrons probablement pas avant 2024.