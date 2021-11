Avec pas moins de 600 ch dans sa version Nismo, la Nissan GT-R est une voiture très puissante. Elle est aussi très prisée par les ateliers automobiles, qui parviennent à améliorer sa puissance et ses performances. Dans cette vidéo, nous vous avons fait découvrir la Nissan GT-R de 1600 ch, mais aujourd'hui, nous voulons vous présenter la GT-R la plus rapide du monde, voici la Nightfury.

À son volant, George Dodworth a établi un nouveau record du monde avec un 1/4 mile réalisé en seulement 6,51 secondes à 230 mph, soit environ 370 km/h. Cette voiture a été développée par T1 Race Development, le plus impressionnant et qu'elle repose sur le châssis d'origine et qu'elle ne dispose par de quatre roues motrices.

Le préparateur a en fait retiré les arbres de transmission pour l'alléger. Il a bien sûr apporté des modifications à la motorisation et à la transmission afin que la puissance grimpe à près de 3000 ch et 2100 Nm. Vous retrouverez toute la liste des modifications opérées en cliquant ici.

Il faut préciser que T1 Race Development est un spécialiste de la Nissan GT-R. Sur son site internet, il propose à ses clients plusieurs packs pour améliorer leur sportive de manière drastique. Le premier pack propose de booster la puissance de la japonaise à plus de 1000 bhp, tandis que le dernier, le "Series 8", propulse la puissance à 2300 bhp (2331 ch).

Vous l'aurez compris, aussi puissante soit-elle, vous ne risquerez pas de voir cette GT-R des ténèbres stationnée dans la rue. C'est une version ultra préparée qui ne peut courir que sur piste. Elle a tout de même le mérite de montrer jusqu'où peut aller la légendaire Godzilla, à condition bien sûr de la préparer comme il se doit.

A noter que le précédent record était détenu par Extreme Turbo Systems avec sa GT-R quatre roues motrices pilotée par Gidi Chamdi. Celle-ci avait réalisé le 1/4 mile en 6,541 secondes à 225 mph (362 km/h).