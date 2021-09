La Nissan GT-R est l'une des sportives les plus anciennes et iconiques de l'industrie automobile. La génération actuelle, la fameuse R35, est commercialisée depuis 2007 et a subi quelques retouches pour continuer à être "à la page" en termes de technologie, même si son design est globalement resté le même depuis ses débuts. Mais après 14 ans de carrière, les clients et les fans attendent avec impatience un nouveau modèle, et l'échéance semble se rapprocher.

Nissan livre quelques indices

Il y a quelques semaines, Nissan Australie a annoncé le retrait de la GT-R R35 de son catalogue pour des raisons de sécurité en raison des nouvelles règlementations en vigueur pour les voitures neuves, avec des crash-tests beaucoup plus sévères notamment. Mais Adam Paterson, le directeur de Nissan Australie, a toutefois précisé que ce retrait ne signifie pas "la fin de l'histoire de la GT-R en Australie".

Une sorte de mise à jour aurait pu être être envisagée, mais Adam Paterson poursuit en disant que "le modèle 2022 marquera la fin de cette génération". En outre, les nouvelles versions T-Spec et Nismo SV "seront les dernières de la génération actuelle à être proposées en Australie". Autrement dit, en lisant entre les lignes, Nissan est bel et bien en train de préparer une nouvelle génération de sa supercar.

La Nissan GT-R50 par Italdesign inspirera-t-elle la génération R36 ?

Que sait-on sur la "nouvelle" GT-R ?

La question est maintenant de savoir quand la nouvelle GT-R sera commercialisée. En raison de la transition énergétique amorcée depuis maintenant quelques années, c'est encore difficile à dire. Est-ce qu'une GT-R 100 % thermique aura encore sa place ? Est-ce qu'une version hybride sera bien accueillie par les clients ? Et surtout, est-ce que Nissan dispose de la technologie nécessaire ? Quant à une variante 100 % électrique, les interrogations sont encore plus nombreuses.

Certaines rumeurs évoquent plutôt l'arrivée d'une nouvelle version avec la plateforme de la GT-R R35, mais avec de nombreuses modifications. Néanmoins, il faudra sans doute attendre encore quelques années avant de découvrir cette fameuse nouvelle GT-R. Rappelons que Nissan a plutôt l'habitude de prendre son temps avec sa supercar, puisque la R35 avait été présentée sous la forme de prototype en 2001 et 2005, avant d'être commercialisée en 2007.