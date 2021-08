Présentée sous forme de prototype, la Nissan Z se dévoile aujourd'hui dans sa forme finale. Le nouveau coupé sportif de septième génération fait ses débuts, hélas, il ne sera ni commercialisé en France ni en Europe. Pour se procurer un exemplaire à tout prix, il faudra donc quitter le continent pour se rendre en Amérique ou en Asie.

"La nouvelle Z conserve son authenticité en tant que pure voiture de sport pour vous permettre de rester connecté à la route tout en apportant les dernières technologies modernes pour que la voiture puisse vous aider à rester connecté à votre vie.", a déclaré Ashwani Gupta, COO & Representative Executive Officer chez Nissan Motor Co., Ltd.

Sous le capot, Nissan a installé le moteur 3.0 L V6 bi-turbo développant la bagatelle de 406 ch à 4600 tr/min pour 475 Nm de couple (dès 1650 tr/min). Le fabricant ne donne pas encore les performances exactes de son coupé, mais il précise que le sprint de 0 à 100 km/h est réalisé en moins de 5 secondes.

Le V6 peut être associé à une boîte "à l'ancienne", dans ce cas, le propriétaire pourra passer lui-même les rapports à travers une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La Nissan Z peut aussi recevoir une boîte de vitesses automatique à neuf rapports avec palettes au volant. La sportive est équipée d'un Launch Control et du Rev Matching.

Disponible en finitions Sport et Performance, le marché américain aura aussi le droit à une série spéciale Proto Spec limitée à 240 exemplaires. La Nissan Z Performance est la plus agressive avec sa lame avant et son béquet arrière particulièrement travaillé. De série, la Nissan Z est équipée de jantes Rays en 18" chaussées de pneus Yokohama ADVAN Sport. La finition Performance bénéficie de jantes Rays 19" avec des pneus Bridgestone Potenza® S007. Elle sera disponible en plusieurs couleurs, dont le "Black Diamond Metallic", "Gun Metallic" et "Rosewood Metallic".

Dans l'habitacle, on retrouve un tableau de bord numérique de 12,3" ainsi qu'un écran central de 8" compatible Android Auto et Apple CarPlay. Le tableau de bord propose trois modes d'affichage : Normal, Enhanced et Sport. La finition Performance remplace l'écran de série par un écran de 9" et ajoute un système pour réduire les bruits extérieurs et accentuer le son du moteur dans l'habitacle.

Plusieurs couleurs d'intérieur sont proposées dans le noir, rouge et bleu. L'édition spéciale Proto Spec a quant à elle des accents jaunes dans tout l'habitacle. De série, les sièges sont en tissu. Ils sont en cuir, réglables électriquement et chauffants dans le cas de la finition Performance.

La Nissan Z sera en vente au printemps 2022.