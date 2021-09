La Nissan GT-R fait peau neuve pour les États-Unis et le Japon, et uniquement pour ces deux marchés. Commercialisée depuis 2007 avec quelques changements esthétiques minimes, la supercar japonaise s'offre une nouvelle édition limitée avec de nouvelles couleurs et un équipement encore plus complet.

Malheureusement, comme énoncé un peu plus haut, cette série spéciale, limitée à seulement 100 exemplaires, ne sera pas disponible en Europe ni en France.

Un hommage aux modèles historiques

La Nissan GT-R T-spec, c'est son nom, est disponible avec deux couleurs spécifiques baptisées Millennium Jade et Midnight Purple. Il s'agit de deux teintes plutôt rares et dérivées de la Skyline R34. La première a été utilisée pour la dernière fois sur la R34 GT-R V-Spec II Nur, tandis que la seconde est une évolution de la teinte Midnight Opal d'une autre GT-R sortie en 2014 et du Midnight Purple des R33 et R34.

Outre les coloris, cette version T-spec dispose d'une dotation d'équipements similaire à celle de la version Track (disponible en France). On retrouve, par exemple, des passages de roues surdimensionnés, un spoiler en fibre de carbone, des jantes Rays dorées et des freins Brembo en carbone céramique.

L'habitacle est garni de cuir et d'Alcantara Mori Green. Cette nouvelle GT-R est pourvue de badges T-spec à l'avant et à l'arrière, de seuils de porte spécifiques et d'un cache moteur spécialement conçu pour cette version.

Un moteur et deux niveaux de finition

Cette variante T-spec est disponible en finition Premium ou Nismo. En version Nismo, la voiture est encore plus agressive grâce à des réglages spécifiques au niveau du châssis. En ce qui concernant le moteur, il n'y a pas de changements, nous retrouvons le V6 3,8 litres bi-turbo de 570 chevaux et 637 Nm de couple, capable de propulser la voiture à 315 km/h et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

100 unités seront produites pour les marchés américains et japonais à partir du mois octobre. D'après la firme japonaise, la demande est tellement forte concernant ce modèle, que le choix des heureux élus se fera uniquement sur dossier. Au Japon, les prix débutent à partir de 122 000 euros pour la version Premium et 138 000 euros pour la version Nismo.