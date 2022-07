Les camping-cars, caravanes et autres vans ont le vent en poupe. Il y en a de toutes sortes. Mais le nouveau Wolf Rigs Patton est la preuve que tout n'a pas besoin d'être flambant neuf lorsqu'il s'agit de produire le meilleur véhicule de loisir qui soit. L'entreprise a en effet transformé le Hummer H1 classique en un énorme véhicule d'exploration qui peut accueillir un grand lit, une douche spacieuse et bien plus encore.

Le véhicule tout-terrain est doté d'un châssis et d'une coque entièrement en aluminium. L'arrière de la plate-forme s'ouvre pour révéler un très grand espace de stockage qui abrite divers accessoires du véhicule : une échelle, une grande roue de secours, un réservoir de propane et bien d'autres choses encore. Le Hummer dispose d'une garde au sol de 16 pouces et d'une nouvelle motorisation.

Galerie: Wolf Rigs Patton

11 Photos

Le camping-car est doté d'un grand nombre de commodités que l'on s'attend à trouver dans les derniers modèles de camping-cars. La douche est située à l'arrière du véhicule et abrite également les toilettes dissimulables brevetées de la société. Elle peut disparaître dans le mur, créant ainsi plus d'espace debout dans la douche qui est étonnamment grande.

Wolf Rigs place le lit à l'avant du véhicule, au-dessus des sièges avant du Hummer. Il y a beaucoup d'espace pour la tête des passagers, un éclairage au plafond, une lucarne, des fenêtres dans le loft et un grand lit qui peut accueillir confortablement deux personnes. La conception du véhicule se fait sur trois niveaux, avec la cabine, la chambre à coucher et les quartiers d'habitation sur différents niveaux.

Le Hummer dispose d'un coin salon en forme de L à l'avant et d'un vaste espace de comptoir de chaque côté du véhicule. D'un côté, on trouve la cuisinière à deux brûleurs et de l'autre, l'évier. Il semble que le véhicule dispose d'un réfrigérateur et d'un congélateur coulissants. Il y a du rangement sous les comptoirs et des étagères de chaque côté de la salle de bain.

Le Wolf Rigs Patton démontre le type de véhicule d'overlanding que l'entreprise peut créer. Le Hummer H1 est une icône de l'automobile et convient parfaitement à l'esprit. Il est célèbre pour sa capacité à aller partout, et vous pouvez maintenant emmener votre famille pour un week-end.