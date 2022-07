Reportages TV, livres dédiés en tête de gondole dans les librairies, articles de presse... la van-life est partout ! Après les années difficiles que nous avons traversées (ou que nous traversons), l'envie d'évasion est plus que jamais dans les esprits. Et l'attrait pour le van, version un peu plus sexy que le camping-car, même si plus petite et un peu moins confortable, séduit de plus en plus. Surtout en version tout-terrain !

Les constructeurs de véhicules de loisirs l'ont bien compris et surfent sur la tendance. Et c'est à l'Allemand Sunlight de s'y mettre en présentant le Cliff 590 4x4 Adventure Edition, une version baroudeuse capable de vous emmener admirer un coucher de soleil depuis votre lit loin des sentiers battus !

Ce nouveau camper-van est effectivement basé sur un Ford Transit et propose une transmission intégrale. Et comme pour mieux prouver les aptitudes de son véhicule, Sunlight est même aller faire tester les 4 roues motrices de son van en Albanie par un pilote de rallye professionnel !

Au premier coup d'oeil, ce modèle fait comprendre qu'il n'est pas là que pour rester sur les rubans de bitumes : tout noir, avec la grosse calandre Ford, il se chausse de jantes en alliage de 16 pouces, également noires. Le pare-buffle n'est pas étranger au ressenti de véhicule tout-terrain.

Côté motorisation, le Cliff 4x4 peut compter sur 170 chevaux pour l'aider à se sortir des chemins en terre.

À l'intérieur, le camper-van baroudeur est équipé d'un lit transversal arrière disponible en 192 ou 189 cm de longueur et 147 cm de largeur. La hauteur intérieure de 2,02 m permet de se déplacer librement. La cuisine a été légèrement rétrécie vers l'avant, ce qui donne plus d'espace et renforce la sensation d'ouverture. On y trouve une plaque de cuisson à 2 feux avec allumage 12V, un évier et un réfrigérateur à double porte de 70l. Sans oublier des toilettes séparés.

Pour l'heure aucune information n'a été donnée sur le prix à venir de ce Sunlight Cliff 590 4x4 Adventure Edition. Certains médias allemands parlent d'une commercialisation au mois de septembre 2022 pour un prix dépassant légèrement les 68 000 €.