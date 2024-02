Ce Transit n'est pas le Ford Supervan déjanté qui a battu le record de Pikes Peak, mais c'est un véhicule que l'on peut acheter. Vendu par Ford Pro au Royaume-Uni, il est proposé en tant que véhicule commercial équipé du logiciel Ford Pro destiné aux entreprises et aux flottes. Mais il est doté d'un kit de carrosserie, de roues plus grandes et, si vous optez pour la version électrique, de plus de puissance. Et si vous êtes intéressé par un véhicule plus utilitaire, il existe également un nouveau Ranger sportif.

Les améliorations proviennent de MS-RT, qui est lié aux activités de Ford dans le domaine des rallyes de M-Sport. Ainsi, le Transit Custom MS-RT est doté d'un bouclier avant très prononcé avec de grandes prises d'air et un becquet intégré. Il s'accompagne de jupes latérales et d'un bouclier arrière avec diffuseur intégré, qui donnent au Transit une allure plus basse sans modifier la suspension. Il est plus large de quelques centimètres grâce à de grands élargissements d'ailes qui abritent des jantes de 19 pouces, chaussées de Goodyears de série 235/45, que Ford qualifie de "sportifs", mais qui restent conformes aux normes commerciales. Après tout, il s'agit d'un fourgon de travail.

Les acheteurs peuvent choisir parmi une gamme de couleurs extérieures attrayantes, et à l'intérieur, vous trouverez des sièges sport MS-RT rembourrés recouverts de cuir et de daim non animal. Selon le type de travail que vous effectuez, le Transit peut être équipé d'un seul siège pour le conducteur ou jusqu'à cinq, tous dans le même style MS-RT. Il n'y a pas d'améliorations mécaniques à proprement parler, mais le E-Transit électrique en version MS-RT bénéficie d'une augmentation de puissance à 281 ch.

Le Ranger MS-RT bénéficie quant à lui d'améliorations mécaniques. Présenté comme "le camion ultime" par Ford, il est équipé d'amortisseurs plus fermes à l'avant et d'une suspension arrière retouchée pour un abaissement de 1,5 pouce à tous les niveaux. Associé à un kit de carrosserie, à de grands élargisseurs d'ailes et à des jantes de 21 pouces - les plus larges jamais proposées sur un Ranger, selon Ford - le camion MS-RT dégage une sérieuse énergie. Quant à savoir s'il s'agit du camion "ultime", nous soupçonnons que la GMC Syclone, la Ford F-150 Lightning de deuxième génération ou la Ram SRT-10 pourraient avoir leur mot à dire à ce sujet.

"Si le Ranger Raptor est le camion tout-terrain par excellence, le Ranger MS-RT est le camion urbain par excellence", déclare Hans Schep, directeur général de Ford Pro Europe. "Il s'éloigne de ce que nous voyons habituellement dans ce segment en Europe, mais avec une dynamique de conduite plus proche de celle d'une voiture et des capacités de remorquage et de transport inchangées, nous pensons qu'il offrira une nouvelle option convaincante pour les clients de pick-up."

Les réservations sont désormais ouvertes auprès des concessionnaires Ford Pro, et les livraisons devraient débuter au milieu de l'année 2024.