Aux États-Unis, notre Ford Kuga s'appelle l'Escape et c'est l'un des modèles les plus vendus de l'Ovale bleu. Au fil des ans, son succès s'est étendu à l'échelle mondiale, devenant un véritable best-seller en Europe également.

Un modèle qui ne semble pas subir le poids des années et qui, même aujourd'hui après un certain temps, se retrouve souvent en tête des ventes mensuelles. Malgré cela, il a récemment fait l'objet d'un important restylage de mi-parcours, qui a mis à jour ses équipements, son style et supprimé son moteur diesel.

Nous avions déjà vu les changements de design l'année dernière pour le modèle américain, qui anticipait les nouveautés qui allaient tôt ou tard arriver sur le Vieux Continent. Il est maintenant temps de le comparer avec le modèle sortant.

Déjà à mi-carrière

La génération actuelle du Ford Kuga est la troisième pour le modèle, qui a débuté en 2009 en tant que premier SUV mondial de l'entreprise et a été mis à jour au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Le Kuga d'aujourd'hui a été dévoilé pour la première fois au début de l'année 2019, conçu sur une base totalement nouvelle et avec des moteurs incluant l'hybride et l'hybride rechargeable.

Il s'agit du premier SUV du constructeur américain conçu sur la plateforme C2, la même que la Ford Focus de dernière génération, ce qui lui a donné un empattement beaucoup plus long qu'auparavant, toutes les combinaisons de groupes motopropulseurs que nous avons mentionnées ci-dessus, un espace à bord généreusement dimensionné et 90 kg de moins sur la balance que la deuxième génération.

Nouveau Ford Kuga 2024

Ford Kuga 2024 : ce qui change à l'extérieur

Mais allons droit au but. Les plus gros changements apportés au Ford Kuga pour cette année 2024 concernent avant tout l'extérieur. En commençant par l'avant, en effet, le SUV de l'Ovale bleu a été entièrement renouvelé, adoptant de nouveaux phares Full LED également avec matrice Dynamic Pixel, une nouvelle calandre plus grande et un pare-chocs avec des lignes de plus en plus acérées, variant selon les versions.

Le nouveau Kuga, comme l'ancien, a un design qui change en fonction de la version. La version verte sur la photo est la version Active, la version tout-terrain et de plein air, la plus populaire aux États-Unis. Plus bas dans cet article, en revanche, "habillée" de bleu, vous pouvez voir une ST-Line, c'est-à-dire la version la plus sportive. Entre les deux, enfin, se trouve l'élégante Titanium, dont les photos officielles du modèle européen ne sont pas encore disponibles.

Ford Kuga 2024 Ford Kuga 2023

Si l'on change de côté, la vue de profil est celle qui, probablement et comme souvent pour les restylages de mi-parcours, surtout si rapprochés dans le temps, a subi le moins de changements par rapport à la version précédente.

Les designers ont laissé inchangées les proportions du SUV américain, ainsi que les différents éléments visuels présents, tels que les encadrements de vitres qui peuvent être noirs ou en aluminium satiné, les rétroviseurs aux dimensions généreuses, la présence des barres de toit et, enfin, les protections en plastique autour des passages de roues qui, dans les versions ST-Line et Titanium, sont de la couleur de la carrosserie.

Enfin, en ce qui concerne l'arrière, le Ford Kuga dans le restylage 2024 a également été équipé d'un nouveau pare-chocs, avec un extracteur toujours doté de deux vraies sorties d'échappement, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Parallèlement, les deux phares full LED ont également été légèrement modifiés par les designers, devenant désormais plus transparents à l'extérieur.

Ford Kuga 2024 Ford Kuga 2023

Longueur Largeur Hauteur Empattement Compartiment à bagages 4,62 mètres 1,88 mètres 1,65 mètre 2,71 mètres 412 à 553 litres

Ford Kuga 2024 : les changements à l'intérieur

L'intérieur du Ford Kuga dans ce facelift de mi-carrière n'a pas été révolutionné, mais nous pourrions plutôt dire "amélioré". La technologie précédente, qui était à la pointe en 2019 et commençait à sentir le poids des années, a été entièrement remplacée par un nouveau système embarqué beaucoup plus grand.

En effet, l'écran central d'infodivertissement atteint désormais une taille impressionnante de 13,2 pouces, presque un record sur le segment, et est associé à un second écran d'ordinateur de bord de taille tout aussi généreuse devant le conducteur.

Une chose qui n'a pas changé par rapport à la version précédente, c'est le levier de vitesse à rotor, positionné sur le tunnel central et par lequel il est toujours possible de gérer la boîte de vitesses et le frein de stationnement automatique : une solution qui libère beaucoup d'espace utile dans l'utilisation quotidienne. Pour le reste, l'intérieur n'a subi aucun autre changement, que ce soit au niveau des matériaux ou des équipements, y compris le grand toit panoramique en verre.

Ford Kuga 2024, l'intérieur

Ford Kuga 2024 : la mécanique

Pour en venir à la mécanique, la première chose à dire sur le Ford Kuga 2024 est que le moteur diesel, le 2.0 EcoBlue de 120 ch vendu jusqu'en 2023, n'est plus dans la gamme.

Le nouveau Kuga a donc été conçu comme un hybride et la gamme de moteurs se compose désormais, en commençant par le bas, du moteur 1.5 EcoBoost turbo essence de 150 ch, avec traction avant et boîte de vitesses manuelle à six rapports, du full hybrid 2.5 atmosphérique de 180 ch, avec traction avant et intégrale et boîte de vitesses automatique, et de l'hybride rechargeable, toujours avec un moteur 2.5 atmosphérique, mais uniquement avec une transmission intégrale.

Cette dernière version, selon le cycle d'homologation WLTP, peut parcourir jusqu'à 69 km en mode électrique avec une seule charge, une valeur qui, selon Ford, peut atteindre 88 km en utilisation purement urbaine.

Ford Kuga 2024, la version ST-Line

Ford Kuga 2024 : versions et prix

Comme nous l'avions anticipé, le Ford Kuga 2024 se décline en cinq versions : Titanium, ST-Line, ST-Line X, Active et Active X.

Le prix de départ est de 36 000 euros pour le 1.5 Ecoboost de 150 ch en finition Titanium, qui offre déjà de série les jantes en alliage de 17 pouces, les feux full LED avec feux de route automatiques, les vitres arrière teintées, les rails de toit, la climatisation automatique bizone, le chargeur de smartphone sans fil, l'écran central de 13,2 pouces, le régulateur de vitesse, le système de maintien dans la voie, la caméra de recul, les capteurs de stationnement avant et arrière, le freinage d'urgence et l'accès sans clé.

Pour acquérir un Kuga ST-Line, en revanche, il faut débourser au moins 37 500 euros, mais il est équipé de série de jantes en alliage de 18 pouces, d'un volant à méplat, de divers détails sportifs à l'extérieur et à l'intérieur, et d'une suspension spécialement réglée.