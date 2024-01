Voici le nouveau Ford Kuga 2024 ! Il s'agit de la mise à jour du SUV compact de la firme américaine, qui occupe une place importante en Europe, où il a réussi ces dernières années à se positionner comme un best-seller parmi les modèles PHEV.

Un restylage pour un modèle dont la troisième génération est arrivée en 2020 et avec lequel Ford fait face à une étape de transition. Cette même étape qui conduira la marque à offrir une gamme de voitures et de véhicules commerciaux entièrement électriques en Europe d'ici 2035.

Le nouveau Ford Kuga s'implante avec force sur notre continent, fabriqué en Espagne (à l'usine d'Almussafes à Valence), avec un accent encore plus important sur les moteurs électrifiés, tout en disant adieu aux moteurs diesel.

Nouveau Ford Kuga 2024 : design esthétique

À l'extérieur, le Ford Kuga 2024 opte pour un look modernisé, avec plus de changements à l'avant qu'à l'arrière, avec une carrosserie qui change encore plus de personnalité, selon la finition choisie : Titanium, ST Line et, pour la première fois, le plus aventureux Active (ces deux derniers, à leur tour, peuvent être améliorés en ST-Line et Active X).

Dans le cas de la version Active, différents badges apparaissent sur la carrosserie et à l'intérieur. Des protections de carrosserie et des pare-chocs spécifiques sont ajoutés, et la hauteur de la suspension est également augmentée : 10 mm à l'avant et 5 mm à l'arrière (mais pas sur la version PHEV).

Si l'on passe à la version sportive ST-Line de la gamme, des changements sont apportés à la calandre et au pare-chocs avant, y compris un petit splitter, des bas de caisse latéraux, un pare-chocs arrière et un diffuseur.

Nouveau Ford Kuga Active et ST-Line

À l'avant, le design de la calandre est entièrement revu, encadré en haut par une bande lumineuse qui rejoint les nouveaux phares à LED. En outre, le logo de la marque s'est agrandi et occupe désormais le centre de la face avant, tandis que le capot présente un renflement clairement visible et des lignes acérées.

À l'arrière, on trouve de nouveaux phares, que Ford appelle le style "crosse de hockey inversée", complétés par un nouveau diffuseur et la suppression de la poignée d'ouverture du coffre pour un look plus épuré.

En ce qui concerne les couleurs de carrosserie, les nouveaux Desert Island Blue et Bursting Green s'ajoutent aux options habituelles telles que Agate Black, Solar Silver, Frozen White et Lucid Red. Qu'en est-il des jantes en alliage ? De 17 à 20 pouces, avec cinq nouveaux designs.

Nouvelle Ford Kuga 2024, vue arrière

Nouvelle Ford Kuga 2024 : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre Ford Kuga (ancien) 4.614 mm 1.883 mm 1.661 mm 2.710 mm 411 - 475 litres Ford Kuga (Nouveau) 4.604 mm (Titanium)

4.615 mm (ST-Line)

4.645 mm (Active) 1.882 mm 1.679 mm

1.651 mm

1683 mm 2.711 mm 412 - 553 litres

Nouveau Ford Kuga 2024 : l'intérieur

La firme ne le mentionne pas explicitement dans les informations sur le nouveau modèle, mais on s'attend à ce que le Ford Kuga 2024 continue d'utiliser la plateforme modulaire C2 qui a été utilisée pour la troisième génération du modèle.

C'est ce qui ressort des dimensions, avec un empattement qui ne change pratiquement pas et des données de longueur, de largeur et de hauteur qui ne varient que de quelques millimètres. Le coffre, en revanche, s'est considérablement agrandi, notamment avec une capacité maximale de 533 litres.

Mais... Mais pourquoi Ford annonce-t-il deux capacités de coffre pour ce nouveau Kuga ? C'est parce qu'il est équipé d'une banquette coulissante aux places arrière, qui peut être déplacée longitudinalement de 150 mm au total, selon que l'on a besoin de plus d'espace aux places arrière ou de plus d'espace de chargement. Et dans le meilleur des cas, cette capacité peut être portée à un maximum de 1 534 litres si les sièges arrière sont rabattus.

Nouveau Ford Kuga 2024, coffre

Cependant, la grande nouveauté dans l'habitacle est un tableau de bord simplifié, grâce notamment à l'utilisation d'un nouvel écran tactile de 13,2 pouces, inclus de série, qui sert non seulement le système multimédia SYNC 4 entièrement connecté, mais qui regroupe également un certain nombre de fonctions de la voiture.

Nous parlons, par exemple, d'utilitaires tels que la climatisation ou les sièges chauffants. Cette solution nous plaît-elle ? D'une part, oui, parce qu'elle offre un aspect plus simple. Mais d'un autre côté, les boutons physiques sont toujours plus faciles à utiliser pendant la conduite...

Nouvelle Ford Kuga 2024, intérieur

Un autre détail intéressant reste le sélecteur de vitesse automatique, qui libère beaucoup d'espace dans la console centrale et permet au conducteur et au passager de profiter d'un certain nombre d'espaces de rangement à portée de main.

Comme il s'agit d'une présentation en ligne, nous n'avons pas encore pu monter dans la voiture pour voir ce qu'elle a à offrir en termes d'espace ou de qualité de fabrication, mais tout porte à croire qu'elle suivra les traces du SUV précédent.

Écran 13,2 pouces du système SYNC 4 Sélecteur de vitesses et console centrale

Pour terminer l'analyse de l'intérieur, il faut s'arrêter sur le système multimédia SYNC 4, déjà mentionné, qui, outre le grand écran, intègre des éléments tels que le système de navigation connecté au cloud et la commande vocale avec reconnaissance naturelle en 15 langues européennes, qui s'active avec les commandes "OK, SYNC" ou "Hey, Ford".

Sans oublier des détails tels que l'intégration sans fil des protocoles de connectivité Apple CarPlay et Android Auto2 et la connectivité 5G Ford Pass, qui garantit que la voiture reste à jour au fil du temps, entre autres.

Nouvelle Ford Kuga 2024 : Les moteurs

Lorsque l'on parle des innovations mécaniques, peut-être devrions-nous commencer par dire adieu au diesel dans la gamme Ford Kuga 2024, représenté par le moteur 2.0 EcoBlue de 120 ch, vendu dans le modèle actuel.

Par conséquent, l'électrification complète du modèle prend de l'ampleur. Mais commençons par le commencement, c'est-à-dire le moteur à essence 1.5 EcoBoost turbocompressé de 150 ch, avec traction avant et transmission manuelle à six vitesses. Cette version d'entrée de gamme affiche une consommation de 6,3 et 7,2 litres aux 100 km, atteint 195 km/h et accélère de 0 à 100 en 9,5 secondes.

Au-dessus, la version hybride 2.5 qui, en fonction du système de traction, affiche des chiffres de puissance et de consommation différents : 180 ch et 5,3-6,2 litres aux 100 km pour la variante à traction avant, et 183 ch et 5,7-6,4 litres pour la version à quatre roues motrices. Dans les deux cas, la vitesse maximale est de 196 km/h, tandis que l'accélération est meilleure dans la version à quatre roues motrices : 8,3 contre 9,1 secondes.

Le tout nouveau Ford Kuga 2024 ST-Line PHEV

Enfin, pour clore la gamme, nous trouvons la version hybride rechargeable, qui utilise également le moteur à essence de 2,5 litres comme base et, dans ce cas, n'est disponible qu'avec la transmission intégrale. Avec la mise à jour, elle gagne en puissance, passant de 225 ch à 243 ch et devenant ainsi la version la plus puissante de la gamme : 200 km/h en vitesse de pointe et 7,3 secondes pour le 0 à 100.

L'autonomie WLTP en mode électrique est de 60 à 69 km, en fonction de la version choisie. Il s'agit d'un chiffre homologué qui, en zone urbaine, passe à 88 km.

Avant d'aller plus loin, il convient de souligner la nouvelle transmission automatique, que Ford décrit comme un système de répartition de la puissance amélioré, et qui, sur le Kuga Plug-in Hybrid et le Kuga Hybrid AWD (FHEV), permet d'augmenter la capacité de remorquage de 30 %, pour atteindre 2 300 kg.

Nouveau Ford Kuga 2024 : Les prix

À ce stade, Ford n'a pas annoncé de prix ni de date de lancement pour le nouveau Kuga 2024, même s'il est possible qu'il y ait des nouvelles à ce sujet dans un avenir proche.

Quant aux niveaux d'équipement, nous en avons déjà parlé, ainsi que de ce qu'ils comprennent, même si nous vous rappelons qu'ils sont divisés en Titanium, ST-Line, Active, ST-Line X et Active X.

Le nouveau Ford Kuga 2024 a une capacité de remorquage de 2 300 kg.

Mais avant d'analyser les rivaux du nouveau Ford Kuga 2024, il y a un élément sur lequel nous voulons nous attarder. En effet, si la gamme comprend des phares à LED de série, avec assistant de feux de route et feux de manœuvre, les nouveaux phares à LED Dynamic Pixel présentent quelques caractéristiques intéressantes :

Feux de route antiéblouissements : grâce à la technologie matricielle, ils assombrissent dynamiquement une partie de la route pour éviter de gêner les véhicules venant en sens inverse.

: grâce à la technologie matricielle, ils assombrissent dynamiquement une partie de la route pour éviter de gêner les véhicules venant en sens inverse. Éclairage de virage dynamique prédictif : grâce au système de navigation et à une caméra placée sur le pare-brise avant, il permet de diriger l'éclairage vers le point voulu du virage avant que le conducteur ne commence à tourner.

: grâce au système de navigation et à une caméra placée sur le pare-brise avant, il permet de diriger l'éclairage vers le point voulu du virage avant que le conducteur ne commence à tourner. Éclairage basé sur les signaux : il détecte les signaux et adapte le faisceau lumineux, notamment pour mieux éclairer les piétons et les cyclistes.

: il détecte les signaux et adapte le faisceau lumineux, notamment pour mieux éclairer les piétons et les cyclistes. Mode Touring : permet de modifier le faisceau pour la circulation à gauche ou à droite, selon le pays, afin d'améliorer les performances et de réduire l'éblouissement.

Nouvelle Ford Kuga 2024 : les concurrents

Étant un SUV et visant l'un des sous-segments les plus populaires, le SUV compact, le nouveau Ford Kuga n'est pas exactement à court de rivaux..... D'autant plus que sa longueur en fait également un concurrent dans le segment premium.

Volkswagen Tiguan 2024 Peugeot 3008 2024

Le nouveau Volkswagen Tiguan est probablement le plus important d'entre eux à l'heure actuelle, mais où que l'on regarde, il y a des rivaux de toutes sortes et de toutes conditions : généralistes, premium, avec des aspirations sportives ? Les noms qui me viennent à l'esprit ? Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Kia Sportage, Skoda Kodiaq, Renault Austral ?

Une liste qui comprend également la nouvelle Peugeot 3008, l'un des SUV les plus populaires et les plus vendus en Europe, qui, dans sa nouvelle génération, a pris un engagement fort en faveur de l'électrification, avec la version mild hybrid 1.2 Hybrid de 136 ch en entrée de gamme, et l'annonce de trois versions électriques.