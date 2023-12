Actuellement, les choses ne vont pas très bien pour Ford en Europe : sur l'important marché allemand, le Kuga, jusqu'ici très populaire, a perdu du terrain. Jusqu'en novembre 2023, 20 447 nouveaux exemplaires ont été immatriculés, soit une dizaine de milliers de moins que l'année précédente à la même période. Il est donc urgent de donner une nouvelle impulsion.

Cela viendra, comme le montrent ces premières photos espion du Ford Kuga restylé, dans sa version européenne. Deux prototypes ont été surpris près du terrain d'essai de Ford à Lommel, en Belgique, comme le révèlent les plaques d'immatriculation.

Pour les connaisseurs, il n'y a pas de véritables surprises, car le look avec de nouveaux phares et une nouvelle calandre existe déjà aux États-Unis. Là-bas, le modèle jumeau du Kuga, l'Escape, est déjà chez les concessionnaires, portant le même look.

Galerie: Ford Kuga Facelift (2024) photos de repérage

23 Photos

Le responsable du design chez Ford, Amko Leenarts, explique que "tous les clients ne veulent pas d'un SUV en forme de boîte", raison pour laquelle l'apparence de l'Escape 2023 a été affinée. Les nouveaux phares à LED font partie de l'équipement standard de toute la gamme de modèles. Des jantes de 19 pouces plus grandes sont de série sur la ST-Line Elite et en option sur la ST-Line Select, ce qui donne au crossover compact une plus grande présence sur la route.

Un changement plus important est visible dès que l'on pénètre dans l'habitacle, car le Ford Escape 2023 passe au système d'infodivertissement SYNC 4 du groupe, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi qu'à la prise en charge des mises à jour OTA. Il présente une généreuse diagonale de 13,2 pouces et est complété par un combiné d'instruments entièrement numérique de 12,3 pouces.

Nous verrons tout cela en Europe à partir de 2024. Ce qui frappe sur les prototypes européens à peine camouflés, c'est la barre au-dessus de la calandre. On ne sait pas encore si elle est chromée ou si elle contient la technologie LED. Contrairement à l'Escape, le moteur essence d'entrée de gamme de 150 ch et le diesel de 120 ch seront toujours disponibles en Allemagne. Ce dernier, comme dans la Focus, est probablement disponible avec 115 ch et une boîte automatique à 8 rapports.

Reste à savoir ce qu'il adviendra de la version hybride plug-in (rechargeable), très appréciée jusqu'à présent. Dans ce cas, le Kuga disposait d'une puissance totale de 225 ch. Une version hybride intégrale de 190 ch est également proposée actuellement. Quoi qu'il en soit, les nouvelles innovations automobiles de Ford seront enfin de retour en 2024, avec le dernier Explorer électrique et le lifting du Kuga. Il y a également des spéculations sur un SUV électrique appelé Capri.

Jusqu'à présent, la marque a davantage fait parler d'elle en supprimant des modèles de sa gamme : la dernière Fiesta est sortie des chaînes de production en 2023, et la Mondeo appartient pareillement à l'histoire en Europe. Le sort de la Focus n'est pas encore clair, tandis que le Kuga est prévu pour 2027. La coopération avec Volkswagen dans le domaine des véhicules utilitaires est nettement plus fructueuse : le nouveau Transit/Tourneo Custom est apparu récemment et deviendra le nouveau VW T7 Transporter d'ici 2025.