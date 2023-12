Un SUV tout-terrain de 4,75 mètres de long, pesant près de 2,5 tonnes et doté d'un moteur diesel mild hybrid de 249 ch peut-il réduire sa consommation de carburant ? La réponse est "presque". Du moins, c'est celle qui ressort de notre test du Land Rover Defender 110 D250 MHEV.

En effet, le gros 4x4 britannique a réussi à enregistrer une consommation moyenne de 7,10 l/100 km (14,08 km/l) sur le trajet de 360 km entre Rome et Forlì, demandant 45,85 euros de diesel pour le voyage.

Il ne domine pas le classement

En comparant les 7,10 l/100 km du Defender avec les résultats présents, catégorie diesel, nous remarquons immédiatement que le Land Rover a consommé plus que la moyenne et qu'il a fait pire que les Land Rover Discovery 3.0 SDV6 HSE de 2014 (7,20 l/100 km - 13,8 km/l) et Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet II (7,30 l/100 km - 13,7 km/l), également de 2014.

Land Rover Defender, vue avant

Pour trouver des SUV et des tout-terrain de taille et de puissance similaires qui consomment moins, commençons par le Land Rover Discovery R-Dynamic S D250 MHEV AWD Automatique (5,90 l/100 km - 16, 9 km/l), puis le BMW X7 M50d (5,85 l/100 km - 17,0 km/l), le Range Rover Velar D300 Mild Hybrid Diesel (5,55 l/100 km - 18,0 km/l) et le Mazda CX-60 3.3L e-Skyactiv D M Hybrid Boost 48V RWD (4,80 l/100 km - 20,8 km/l). Aucun de ces véhicules n'est cependant aussi spécialisé dans la conduite tout-terrain que le Defender.

Luxe, robustesse et capacités tout-terrain au plus haut niveau

La voiture de test est un Land Rover Defender 110 D250 MHEV AWD Automatique X-Dynamic SE, la version intermédiaire, déjà richement équipée, avec des jantes de 20 pouces en finition satinée, des feux à LED, des sièges avant électriques, un système audio Meridian et les principales aides à la conduite de série.

Land Rover Defender, l'intérieur

Avec la peinture métallisée, le Black Pack extérieur, le pack Tout-terrain avancé, les vitres teintées, les phares Matrix LED et le crochet de remorquage électrique, le prix de ce Defender s'élève à plus de 90 000 euros.

Le résultat est un véritable tout-terrain avec le confort d'un SUV, luxueux et robuste à la fois, et très plaisant à conduire, même sur les routes asphaltées où le poids (dans les virages et au freinage) et le centre de gravité élevé sont plus facilement perceptibles.

En ville, l'efficacité diminue

Dans les situations de conduite les plus courantes, le Land Rover Defender mild hybrid diesel de 249 ch reste à un niveau de consommation qui n'est pas vraiment bas, en raison de son poids, de sa forme peu aérodynamique et de sa grande surface frontale. En particulier, son utilisation en ville sollicite davantage le diesel.

Le grand réservoir de 89 litres permet toutefois une autonomie élevée, de l'ordre de 800 km en moyenne, avec des pointes dépassant largement les 1 000 km lors d'une conduite très prudente sur un parcours idéal et économique.

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 11,0 l/100 km (9,0 km/l)

801 km d'autonomie théorique

845 km d'autonomie théorique

1.584 km d'autonomie théorique

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Land Rover Defender 110 D250 MHEV AWD Automatique X-Dynamic SE Hybride

(Diesel) 183 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Reg UE 2018/1832 AP) 2 445 kg 231 g/km

Données

Voiture : Land Rover Defender 110 D250 MHEV AWD Automatique X-Dynamic SE

Prix de base : 84 000 euros

Date du test : 29/11/2023

Météo (départ/arrivée) : Clair, 14°/Clair, 7°

Prix du carburant : 1,794 euro/l (Diesel)

Kilométrage du test : 874

Kilométrage total au début du test : 10 104

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 72 km/h

Pneumatiques : Pirelli Scorpion Zero All Season - 255/60 R20 113V M+S XL JLR (UE: C, B, 70 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 7,10 l/100 km (14,08 km/l)

Ordinateur de bord : 6,9 l/100 km

À la pompe : 7,3 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 45,85 euros

Dépenses mensuelles : 101,90 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 157 km

Distance parcourue avec un plein : 1 254 km