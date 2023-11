Fraîchement restylée, la Renault Clio se présente avec un tout nouveau look qui commence à l'avant avec des blocs optiques à LED, une nouvelle calandre et un logo revu, et se complète avec des caractéristiques technologiques telles que l'instrumentation numérique et de nouvelles garnitures.

La Clio restylée, en revanche, conserve toutes les motorisations précédentes, y compris le 1.6 E-Tech full hybrid de 145 ch avec deux moteurs électriques et une transmission automatique multimode E-Tech. C'est précisément ce moteur que j'ai testé lors de l'habituel essai de consommation en conditions réelles, enregistrant une excellente moyenne de 4,00 l/100 km (25,00 km/l) et dépensant 25,98 euros d'essence pour le trajet de 360 km entre Rome et Forlì.

Cette Clio brille dans le classement de la consommation

Dans le classement de la consommation de carburant en conditions réelles, la Renault Clio E-Tech Hybrid obtient une excellente place, juste en dehors du top 10 des voitures entièrement hybrides et à égalité avec la Clio Hybrid 2020 de première série. Les Renault Captur E-Tech Hybrid et Suzuki S-Cross Hybrid 1.5 4WD Allgrip AT, toutes deux à 4,20 l/100 km (23,8 km/l), le Hyundai Kona 1.6 GDI HEV 2WD DCT (4,25 l/100 km - 23,5 km/l) et le Dacia Jogger Hybrid 140 7P (4,40 l/100 km - 22,7 km/l) consomment un peu plus que la Clio.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), la prova su strada

À l'inverse, la Honda Jazz 1.5 Hybrid Crosstar (3,95 l/100 km - 25,3 km/l), la Mazda2 Full Hybrid 1.5 VVT 116 ch (3,70 l/100 km - 27,0 km/l) et la Toyota Yaris 1.5 Hybrid 4x2 (3,60 l/100 km - 27,7 km/l) devancent la Clio.

Une hybride agréable et vive

La voiture d'essai est une Renault Clio E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine, nouvelle finition sportive qui dispose de série de jantes en alliage de 17 pouces, de vitres teintées, d'une calandre chromée, de rétroviseurs assortis, d'une sellerie spécifique, d'une instrumentation numérique de 10 pouces, d'une climatisation automatique et d'un régulateur de vitesse adaptatif.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), gli interni

La présence sur le modèle d'essai de la peinture métallisée "Bleu Iron", du système audio Bose et du pack City Premium porte le prix catalogue à 29 200 euros. Avec cette somme, vous pouvez conduire une voiture nerveuse et agréable, avec un bon espace pour les passagers et les bagages, du moins par rapport à la catégorie des compactes, bien équipée et silencieuse grâce à l'alternance continue entre le moteur à essence et le moteur électrique.

La moitié des kilomètres se fait en électrique

La capacité de la Clio hybride à parcourir près de la moitié des kilomètres sans émissions grâce à la seule motorisation électrique permet de maintenir une faible consommation de carburant à tout moment, même dans des conditions moins favorables comme en ville ou sur autoroute.

Renault Clio E-Tech Hybrid (2023), la vista posteriore

Le réservoir d'essence de 39 litres permet toujours de parcourir au moins 670 km avec un plein, dépassant 800 km dans les meilleurs cas et ne dépassant les 1 000 km qu'en cas de conduite très économe. L'autonomie électrique en mode EV, même dans des conditions idéales, est à peine supérieure à 4 km.

Consommation dans différentes situations de conduite

Mixte urbain/extra-urbain : 4,6 l/100 km (21,7 km/l)

846 km d'autonomie théorique

846 km d'autonomie théorique Autoroute : 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

670 km d'autonomie théorique

670 km d'autonomie théorique Économie : 3,2 l/100 km (31,2 km/l)

1 216 km d'autonomie théorique

1 216 km d'autonomie théorique Autonomie maximale en mode électrique : 4,5 km

La fiche technique

Modèle Alimentation Puissance Homologation Poids à vide Émissions CO2

(WLTP) Renault Clio E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine Hybride

(essence) 69 kW Euro 6E

(Reg UE 715/207*2023/443EA) 1 273 kg 98 g/km

Données

Voiture : Renault Clio E-Tech full hybrid 145 Esprit Alpine

Prix de base : 27 400 euros

Date du test : 10/11/2023

Metéo (départ/arrivée) : Pluie, 15°/Pluie, 10°

Prix du carburant : 1,804 euro/l (essence)

Kilométrage du test : 940

Kilométrage total au début du test : 1 059

Vitesse moyenne du trajet Rome-Forlì : 76 km/h

Pneumatiques : Continental EcoContact 6 - 205/45 R17 88H XL (UE: A, A, 72 dB)

Consommation

Moyenne "réelle" : 4,00 l/100 km (25,00 km/l)

Ordinateur de bord : 4,0 l/100 km

À la pompe : 4,0 l/100 km

Portefeuille

Dépenses "réelles" : 25,98 euros

Dépenses mensuelles : 57,73 euros (800 km par mois)

Distance parcourue avec 20 euros : 277 km

Distance parcourue avec un plein : 975 km