Si Kandinsky, Kirchner et Marc, trois peintres allemands expressionnistes du début du XXème siècle, étaient encore parmi nous, ils décriraient le nouveau Q8 par un design expressif ! C'est ce qu'Audi vante à propos de son vaisseau amiral remanié. En réalité, nous n'y avons pas forcément pensé à l'expressionnisme sur roues en voyant le chef de file de la famille Q.

Qu'est-ce que c'est ?

Avec un peu moins de dopage marketing, on pourrait aussi dire : tout puissant, le Q8. Le cousin du Porsche Cayenne et du Lamborghini Urus existe depuis 2018. Le "plus petit" Audi Q8 affiche déjà un poids à vide de plus de 2,2 tonnes, réparties sur 4,99 mètres de long, 1,99 mètre de large et un empattement de trois mètres exactement.

Entre-temps, l'ancien Audi e-tron s'est installé à la table familiale sous le nom de Q8 e-tron. Et le Q8 ordinaire a fait peau neuve. La calandre Singleframe au design octogonal présente désormais des inserts verticaux. Ceux-ci sont en forme de goutte sur l'extérieur de base, en forme de L sur le pack S Line et sur le SQ8 TFSI. Ainsi, l'appartenance aux modèles haut de gamme d'Audi et la nette distinction avec les modèles A sont visibles au premier coup d'œil. Au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné.

L'allure du Q8 est soulignée par les nouvelles prises d'air aux formes prononcées. Audi a réduit de manière conséquente les éléments décoratifs afin de conférer au véhicule un design puriste encore plus clair. Pour pouvoir distinguer au premier coup d'œil le modèle de base, le pack extérieur S Line et le modèle S, les zones du pare-chocs avant, les baguettes de porte et le diffuseur du modèle de base sont de couleur différente.

De vrais pots d'échappement sont désormais disponibles : "La nouveauté de tous les moteurs Audi Q8 est un système d'échappement avec des sorties d'échappement à part entière et visuellement attrayantes", souligne le constructeur. Le pack extérieur S Line s'oriente encore plus vers le SQ8 TFSI et se distingue par les prises d'air latérales nettement accentuées dans le pare-chocs avant.

Le Singleframe séduit par sa couleur originale. Les packs optiques noir et noir plus sont disponibles en option et permettent d'ajouter des accents au niveau de la calandre, des baguettes décoratives des vitres latérales et des pare-chocs avant et arrière. De plus, le masque Singleframe est réalisé en noir brillant.

Le lifting est encore plus visible au niveau des phares dotés de la technologie HD Matrix LED et d'un éclairage laser supplémentaire, ainsi que des feux de jour numériques positionnés sur le bord horizontal supérieur. Pour la première fois, des feux arrière numériques OLED sont disponibles sur le Q8. À l'arrière, une bande lumineuse à LED et un panneau noir brillant avec les anneaux Audi intégrés relient les feux arrière numériques OLED sur toute la largeur de la voiture.

De plus, comme dans l'Audi A8 et Q5, les feux arrière numériques OLED possèdent, en interaction avec les systèmes d'assistance, une fonction de détection de proximité : si d'autres usagers de la route s'approchent à moins de deux mètres de la Q8 à l'arrêt par l'arrière, l'appareil de commande active tous les segments numériques OLED.

De plus, l'équipement de série de la Q8 a été élargi avec des jantes en alliage léger de 20 pouces, une caméra de recul, l'assistant de stationnement et de feux de route ainsi que la clé confort sont désormais livrés de série, entre autres.

Comment se comporte-t-il ?

Alors, vous êtes déjà enthousiaste ? Les journalistes endurcis que nous sommes ont d'abord été plutôt subjugués. Certes, l'aspect d'une voiture est toujours une affaire de goût, expressif ou non, facelift ou non. Mais les qualités intérieures de l'Audi Q8 parlent d'elles-mêmes. Un espace énorme (trois mètres d'empattement, vous vous en souvenez) ainsi qu'un choix de matériaux et une finition impeccables sont convaincants.

Nous commençons notre tour d'horizon avec le 50 TDI quattro, bien que nous puissions nous passer de cet ajout puisque la transmission intégrale est de série dans chaque Q8. L'offre diesel du Q8 commence avec le 45 TDI. Sous le capot, on trouve ici un six cylindres diesel de 3,0 litres qui offre une puissance de 170 kW (231 ch) et un couple de 500 Nm. Le plateau est disponible de 1.500 à 3.000 tours. Départ arrêté, l'Audi Q8 45 TDI atteint la barre des 100 km/h en 7,1 secondes. La vitesse maximale est de 226 km/h.

Cet agrégat est suivi par le 50 TDI. Cette version plus puissante développe 210 kW (286 ch) et fournit un couple de 600 Nm. Le grand SUV passe ainsi de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et atteint 241 km/h en vitesse de pointe. Dans la pratique, cela signifie une sonorité diesel bien atténuée, mais jamais totalement absente, plus une faiblesse minimale au démarrage de la boîte automatique à huit rapports. Mais aussi la seule chance de faire rouler le Q8 dans une fourchette de consommation de huit litres.

Mais la question de la consommation ne préoccupera l'acheteur de la Q8 que de manière secondaire. Ce qui l'intéresse, c'est la charge remorquable. Elle peut atteindre 3,5 tonnes si l'on choisit en option une suspension pneumatique à réglage électronique avec système d'amortissement adaptatif en continu, en tant qu'adaptive air suspension ou adaptive air suspension sport (équipement de série sur le SQ8 TFSI).

De plus, la direction à quatre roues motrices en option (de série sur le SQ8 TFSI) assure un niveau de sécurité et de confort accru. À faible vitesse, les roues arrière braquent jusqu'à cinq degrés dans la direction opposée aux roues avant. Le rayon de braquage est ainsi réduit d'un mètre et la maniabilité augmente lors des manœuvres. Ce n'est pas une phrase creuse, les imposants vaisseaux Q8 se réduisent ainsi de deux tailles. On a presque l'impression de conduire un Q3.

Le juste milieu en matière de propulsion est, à notre avis, le Q8 55 TFSI. Il est équipé d'un moteur Otto 6 cylindres de trois litres de cylindrée à injection directe, qui développe 250 kW (340 ch). Il développe un couple maximal de 500 Nm dans une large plage de régimes allant de 1.370 à 4.500 tours. Le moteur essence turbocompressé propulse l'Audi Q8 de 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Il atteint sa vitesse maximale à 250 km/h, limitée électroniquement.

Personne n'a besoin de plus de puissance au quotidien, le 55 se déplace en douceur. Surtout avec la suspension pneumatique, l'Anglais dirait : "Smooth Ride". Il en va de même pour le SQ8 TFSI. Avec la mise à niveau du produit, il mise sur le huit cylindres 4.0 TFSI établi de 373 kW (507 ch) et un couple de 770 Nm.

Le moteur propulse ainsi le SQ8 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Au besoin, il est accompagné d'une note sonore basse et sportive. Quasi express au lieu de l'expressionnisme. Mais ce qui est bien plus passionnant, c'est de voir à quel point le SQ8 sait se faire discret sur le plan acoustique et offre un grand confort résiduel malgré ses pneus de 23 pouces.

Coûts et consommation

En a-t-on besoin ? Pas vraiment, vu les consommations de 12 litres et plus des modèles essence. Bien que le Q8 (du moins avant les options) ne soit pas extrêmement cher par rapport à ce qu'il offre, les prix restent naturellement élevés : le 45 TDI démarre à 86 700 euros, le 50 TDI coûte 89 700 euros. Pour le 55 TFSI, il faut compter 89 900 euros, tandis que le SQ8 TFSI démarre à 119 500 euros.

Conclusion : 8/10

L'Audi Q8 n'est certainement pas un produit de masse. Mais il montre de manière tout à fait impressionnante à quel point un SUV aussi grand peut être confortable et même maniable. En matière d'esthétique, c'est comme dans l'art : tout est une question de goût personnel. Vous aimez l'expressionnisme ?