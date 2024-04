Audi présente les derniers modèles de la gamme Q7 et Q8 dotés d'une technologie hybride rechargeable perfectionnée. Les véhicules sont équipés d'un moteur essence V6 de 3,0 litres et d'un moteur électrique, complétés par une batterie nouvellement développée qui permet une autonomie WLTP purement électrique allant jusqu'à 90 kilomètres.

Grâce à la capacité accrue de la batterie et aux modes de conduite améliorés, les nouveaux Audi Q7 TFSI e quattro et Q8 TFSI e quattro devraient offrir une combinaison d'efficacité élevée et de plaisir de conduite.

Audi a donc surtout travaillé sur la technologie hybride. Les pièces maîtresses des hybrides rechargeables sont : un moteur essence six cylindres de 3,0 litres de 250 kW (340 ch) et un moteur électrique compact (PSM) d'une puissance maximale de 130 kW, ainsi que la nouvelle batterie au lithium à refroidissement liquide, plus puissante, placée sous le plancher du coffre. On obtient ainsi une capacité maximale de 25,9 kWh à une tension de 370 volts. Cette capacité accrue se traduit par une autonomie purement électrique de 90 kilomètres maximum.

La puissance maximale du système pour les deux modèles commence avec le 55 TFSI e quattro de 290 kW (394 ch) et un couple système maximal de 600 Nm. Si les deux groupes travaillent ensemble, les Q7 et Q8 électrifiés accélèrent à 100 km/h en 5,7 secondes chacun.

Au-dessus, le 60 TFSI e quattro, qui bénéficie également d'une nouvelle conception de moteur électrique, développe jusqu'à 360 kW (490 ch) de puissance et 700 Nm de couple. Dans cette configuration, le Q7 et le Q8 atteignent chacun 100 km/h en 5,0 secondes. Toutes les variantes sont limitées électroniquement à 240 km/h, et il est possible de rouler en mode purement électrique jusqu'à 135 km/h. La recharge s'effectue avec une puissance maximale de 7,4 kW, ce qui permet à la batterie vide d'atteindre 100 % en trois heures et 45 minutes environ.

Les modèles sont équipés d'options telles que la direction sur les quatre roues et la stabilisation active électromécanique du roulis, qui doivent garantir une expérience de conduite dynamique. En outre, il est possible d'opter pour une suspension pneumatique à régulation électronique avec système d'amortissement adaptatif continu, qui n'est de série que sur le modèle haut de gamme 60 TFSI e. De plus, la direction à quatre roues motrices, disponible en option et pour la première fois sur les hybrides rechargeables, assure un niveau de sécurité et de confort accru.

Audi a également revu le design extérieur. Les phares à LED de série éclairent la chaussée, les phares à LED matriciels peuvent être choisis en option. En outre, des phares à LED HD Matrix avec lumière laser sont disponibles comme feux de route supplémentaires avec une portée nettement plus élevée.

Nouveauté pour l'équipement haut de gamme des phares : les signatures numériques des feux de jour. Elles confèrent aux grandes Audi non seulement une apparence caractéristique, mais permettent également de sélectionner l'une des quatre signatures lumineuses individuelles via le MMI. Pour la première fois, des feux arrière OLED numérisés à grande échelle sont proposés en option et disposent également de quatre signatures lumineuses numériques.

Les nouveaux modèles pourront être commandés à partir de fin avril 2024. Comme on pouvait s'y attendre, tout ce plaisir n'est pas bon marché. Les prix commencent à 85.500 euros pour le Q7 55 TFSI e et à 92.900 euros pour le Q8 55 TFSI e.