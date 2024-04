Moins de deux ans après les débuts de la nouvelle génération, le Mitsubishi ASX restylé est basé une fois de plus sur le Renault Captur, profitant du récent lifting du SUV français. Un style renouvelé mais non dénaturé, des moteurs électrifiés et une bonne dose de technologie en sont les principaux éléments.

Disponible uniquement avec des moteurs à essence, y compris électrifiés, le Mitsubishi 2024 ASX sera produit à partir de mai et devrait arriver chez les concessionnaires en juin, avec des prix encore à déterminer.

Mitsubishi ASX 2024, l'extérieur

Comme indiqué, le Mitsubishi ASX 2024 est en fait un rebadge du Renault Captur restylé, dont il reprend les dimensions avec une longueur de 4,23 mètres, ce qui le place presque entre le segment des petits SUV et celui des compacts. L'apparence générale est celle de son cousin français, dont il hérite également de la plateforme CMF-B, la principale différence étant la face avant Dynamic Shield typique du constructeur japonais.

Sur le côté, pratiquement rien ne change, si ce n'est le design des jantes en alliage de 17 ou 18 pouces. À l'arrière, des blocs optiques à LED avec un design en forme de "C" épousent idéalement le lettrage Mitsubishi au centre du hayon.

Mitsubishi ASX 2024, vue latérale Mitsubishi ASX 2024, l'arrière

Mitsubishi ASX 2024, l'intérieur

L'intérieur du Mitsubishi ASX 2024 reprend également ce que nous avons vu sur le Captur restylé, avec une instrumentation numérique de 7 ou 10 pouces (selon le niveau de finition) et un écran central de 10,4 pouces en position verticale. Un système d'infodivertissement basé sur Android Automotive 12 qui intègre différents services Google, des cartes à l'assistant vocal. Un système toujours connecté, qui peut être mis à jour par voie hertzienne (sans avoir à se rendre dans des centres spécialisés) et à partir duquel il est possible de télécharger des applications et de nouvelles fonctions.

Sous l'écran central se trouvent les boutons physiques de commande de la climatisation, tandis que le tunnel central abrite deux prises USB de type C et la plaque pour le chargement sans fil des smartphones.

Mitsubishi ASX 2024, l'intérieur

Héritée également du Captur, la confortable banquette arrière coulissante sur 16 cm offre plus d'espace pour les occupants ou les bagages, avec un compartiment de charge qui passe de 484 litres à 616 litres lorsque les sièges sont avancés, tandis que le rabattement des dossiers arrière porte le total à 1 596 litres. Des valeurs qui diminuent si l'on opte pour la motorisation full hybridd des bagages : on passe d'un minimum de 348 litres à un maximum de 1 458 litres.

Mitsubishi ASX 2024, moteurs et technologie

Comme nous l'avons dit, le nouveau Mitsubishi ASX est propulsé uniquement par des moteurs à essence. Il commence avec le 1.0 turbo de 91 ch et 160 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Vient ensuite le 1.3 hybride léger avec 140 ch et 260 Nm de couple, associé à la boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, tandis qu'avec la boîte de vitesses automatique à double embrayage à 7 rapports, il passe à 157 ch et 270 Nm. Enfin, le full hybrid de 143 ch est disponible, composé d'un moteur essence 1.6 aspiré, de deux moteurs électriques et d'une transmission automatique sans embrayage. Il s'agit du même groupe motopropulseur E-Tech que celui des Renault Captur et Clio. Le 1.0 GPL, disponible sur sa cousine française, manque à l'appel.

En ce qui concerne l'aide à la conduite, le Mitsubishi ASX de série propose divers systèmes tels que le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, les systèmes de maintien de la trajectoire, les capteurs de stationnement, la caméra de recul et bien d'autres encore.

Mitsubishi ASX 2024

Mitsubishi ASX 2024, les prix

Les prix du Mitsubishi ASX 2024 - commercialisé en Italie grâce au partenariat entre le constructeur japonais et le Groupe Koelliker - n'ont pas encore été annoncés mais ne devraient pas être très différents de ceux du Renault Captur restylé, compris entre 22.250 et 32.450 euros, avec un équipement de série particulièrement riche et une garantie de cinq ans ou 100.000 km.

Les concurrents du Mitsubishi ASX 2024

Le premier concurrent naturel du Mitsubishi ASX 2024 est bien sûr le Renault Captur. Il existe ensuite de nombreux modèles, électrifiés ou non, tels que le Jeep Renegade, le Volkswagen T-Roc, le Skoda Kamiq, le KGMobility Tivoli, l'Opel Crossland (prêt à céder la place au Frontera), le Ford Puma, le Toyota Yaris Cross et, pour en revenir aux SUV coupés, le Nissan Juke.