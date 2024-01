Le renouveau européen de Mitsubishi Motors reçoit un nouvel élan en 2024, en partie grâce à la contribution de l'alliance avec Renault et Nissan, mais pas seulement.

La nouveauté Mitsubishi la plus attendue de 2024 est en fait le nouvel Outlander, un projet né sur une plate-forme de l'alliance, mais dont la technologie et les formes sont toutes d'origine Mitsubishi. Les livraisons de la Mitsubishi Colt, une version japonaise de la Renault Clio, commenceront également dans certains pays européens, et la nouvelle Mitsubishi ASX, basée sur le Renault Captur, arrivera en 2024.

Il convient également de mentionner le nouveau Mitsubishi L200, qui n'est pas une voiture de sport, mais le pick-up Triton de sixième génération qui pourrait faire son apparition en Europe d'ici la fin de l'année 2024.

Voici donc les nouveautés de Mitsubishi pour 2024 :

Mitsubishi Outlander

La quatrième génération du Mitsubishi Outlander débarque enfin en Europe au début de l'année 2024, et ce dans une version hybride rechargeable. Le grand SUV japonais à quatre roues motrices de 4,71 mètres de long utilise un moteur à essence 4 cylindres de 2,4 qui, avec l'aide d'un moteur électrique, développe une puissance totale de 252 ch.

La transmission est automatique et la batterie de 20 kWh confère au nouveau Mitsubishi Outlander PHEV une autonomie électrique revendiquée de 87 km, ainsi qu'une consommation combinée WLTP de 1,5 l/100 km. Le système de transmission intégrale Active Yaw Control (AYC) transfère automatiquement la force motrice aux deux essieux.

Nom Mitsubishi Otulander PHEV Carrosserie SUV 5 portes Moteur Hybride rechargeable Date d'arrivée Début 2024 Prix À annoncer

Mitsubishi ASX

Le Mitsubishi ASX de deuxième génération est le jumeau du Renault Captur. Comme la voiture française, il s'agit d'un crossover compact d'une longueur de 4,22 mètres avec un choix de moteurs à essence, essence mild hybrid, full hybrid et plug-in hybrid. Dans certains pays européens, il est déjà arrivé, tandis que dans d'autres, il est attendu pour 2024.

Selon le marché, le nouveau Mitsubishi ASX est vendu avec un moteur 1.0 turbo essence de 91 ch, un 1.3 turbo essence mild hybrid de 140 et 158 ch, ainsi qu'une variante 1.6 full hybrid de 143 ch et un 1.6 plug-in hybrid de 158 ch. L'hybride rechargeable dispose d'une batterie de 10,5 kWh et d'une autonomie électrique de 49 km.

Nom Mitsubishi ASX Carrosserie SUV/Crossover Moteurs Essence, Mild Hybrid, Full Hybrid, Plug-in Hybrid Date d'arrivée 2024 Prix À partir d'environ 22 000 euros le 1.0 essence

Mitsubishi Colt

La nouvelle Mitsubishi Colt n'est rien d'autre qu'une Renault Clio et sera livrée à ses premiers clients eu début de l'année 2024. La voiture compacte nippo-française à cinq portes mesure 4,05 mètres de long et dispose de moteurs à essence et de moteurs entièrement hybrides.

La version d'entrée de gamme de la nouvelle Mitsubishi Colt est celle équipée du moteur essence 1.0 trois cylindres atmosphérique de 67 ch, flanquée de la variante turbocompressée de 91 ch et du 1.6 full hybrid de 143 ch à transmission automatique.

Nom Mitsubishi Colt Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Essence, Full Hybrid Date d'arrivée Déjà en vente Prix À partir d'environ 16 500 euros pour la 1.0 essence

Mitsubishi L200/Triton

Le Mitsubishi L200, vendu sur certains marchés sous le nom de Mitsubishi Triton, est le pick-up historique d'une tonne du constructeur japonais. Il fête son 45e anniversaire avec la sixième génération qui vient d'être dévoilée et qui, après ses débuts dans son pays d'origine début 2024, pourrait bientôt être commercialisée en Europe.

Il s'agit du nouveau véhicule utilitaire avec une carrosserie de 5,26 mètres de long, qui dispose d'une plate-forme abaissée et allégée et qui est actuellement disponible sur certains marchés asiatiques avec une traction arrière ou Super Select 4WD-II et Easy Select 4WD. Le moteur est le turbodiesel 2.4 quatre cylindres avec des puissances de 150, 184 et 204 ch, avec une transmission manuelle ou automatique à 6 vitesses.