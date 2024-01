Le grand moment est arrivé pour l'Italie : la gamme Fiat ne promet pas beaucoup de nouveautés pour 2024, mais plus que le nombre, c'est la substance qui compte, car parmi les très rares déjà annoncées, il y en a une très importante. L'année qui commence achèvera en effet le long chemin vers l'héritière électrique de la Panda, cinq ans après la présentation du concept Centoventi au Salon de Genève 2019.

En outre, la marque transalpine ajoutera à sa gamme la version hybride de la 600, initialement lancée en version purement électrique.

Voici donc les nouveautés de Fiat pour 2024 :

Fiat Panda-e

Nous sommes à un peu plus de six mois des débuts du modèle qui se veut représenter la véritable révolution pour l'entreprise : la nouvelle Fiat Panda, qui promet d'être la première voiture électrique vraiment abordable de la marque. Elle devrait naître sur la plateforme Smart Car, destinée à donner naissance à pas moins de sept nouveaux modèles répartis sur les principales marques de Stellantis, dont l'un, la nouvelle Citroën C3, qui a déjà été dévoilé.

Fiat Pandae (2024)

En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose de la nouvelle Fiat Panda électrique, si ce n'est la date indicative de sa présentation, qui aura probablement lieu le 11 juillet, date à laquelle sera célébré le 125e anniversaire de la création de l'entreprise. Par ailleurs, on sait qu'elle sera produite en Serbie, à l'usine de Kragujevac, et que son prix de base sera inférieur à 25 000 euros. La Panda actuelle restera toutefois en production jusqu'en 2026 et pourrait être rebaptisée Pandina.

Nom Fiat Panda-e (à confirmer) Carrosserie Berline 5 portes Moteur électrique Date d'arrivée juillet 2024 (présentation) Prix à partir d'environ 25 000 euros

Fiat 600 Hybrid

Elle arrivera dans la première moitié de 2024 : la Fiat 600 Hybrid, présentée quelques mois après la 600e tout électrique, est l'un des premiers modèles du Groupe Stellantis à mettre sur les routes le nouveau système mild-hybrid perfectionné.

Fiat 600 Hybrid

Elle associe un moteur essence 1.2 trois cylindres de 100 ch à un système électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 48 V. La transmission est une boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports. La boîte de vitesses est à double embrayage à 6 rapports et intègre le moteur électrique de 21 kW. Fiat annonce une réduction des émissions de CO2 d'environ 15 % par rapport à un moteur similaire non électrifié.