Habituellement, les nouveautés de Tesla ne sont jamais abondantes, même si l'entreprise californienne parvient à faire parler d'elle tout au long de l'année. Mais pour 2024, la liste des nouvelles voitures électriques est tout de même intéressante.

Après avoir gelé, pour l'instant, tout projet de nouveau Roadster, attendu pour 2023, nous attendons trois nouveautés confirmées et en partie déjà dévoilées : le restylage de la Model Y, la version Performance de la nouvelle Model 3 et, enfin, le très attendu Cybertruck. De plus, il pourrait y avoir d'autres nouvelles concernant la future Model 2 à 25 000 $, qui ne sera toutefois pas présentée avant 2025 au plus tôt.

Voici donc les nouveautés de Tesla pour 2024:

Tesla Model 3 Performance

Le restylage de la Tesla Model 3 est arrivé à la mi-2023, et a également apporté des innovations intéressantes en termes d'autonomie, grâce à quelques raffinements. La gamme reste toutefois incomplète, car la version haut de gamme Performance, prévue pour la nouvelle année, manque à l'appel.

Nouvelle Tesla Model 3 2023

Des rapports semi-officiels indiquent que sur certains marchés, dont l'Australie, la Tesla Model 3 version Performance sera disponible au premier semestre 2024, mais aucun détail n'a encore filtré. Des rumeurs antérieures parlent de sièges spécialement conçus, mais il n'est pas exclu qu'il y ait également des changements au niveau de la dynamique et des moteurs.

Nom Tesla Model 3 Performance Carrosserie Berline 4 portes Moteurs Électriques Date d'arrivée Premier trimestre 2024 Prix A annoncer

Tesla Model Y 2024

Compte tenu de la plateforme commune, la Model 3 a été mise à jour, désormais le prochain modèle sur la liste d'attente pour le restylage est la Tesla Model Y, qui recevra des évolutions très similaires en 2024. La Tesla Model Y 2024 (nom de code Project Juniper) aura des groupes de phares plus minces et une nouvelle signature lumineuse avec des feux matriciels à LED, un pare-chocs aérodynamique et des feux en forme de "C" à l'arrière intégrés dans le nouveau hayon.

Tesla Model Y 2024, rendu par Motor1

À l'intérieur, l'écran central de 15 pouces restera en place, avec un système d'infodivertissement revu et corrigé, toujours compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, mais il y aura aussi de nouvelles commandes de transmission, ainsi qu'un écran arrière de 8 pouces pour la climatisation, la ventilation et le divertissement. Elle sera disponible en traction arrière ou intégrale, avec des puissances de 231 ch et 340 ch mais avec une plus grande autonomie, 455 km pour la Single Motor, 533 km pour la Long Range et 514 pour la Performance.

Nom Tesla Model Y Carrosserie SUV Moteurs Électrique Date d'arrivée Deuxième semestre 2024 Prix A annoncer

Tesla Cybertruck

Le Tesla Cybertruck, dont on parle beaucoup et qui tient tout le monde en haleine depuis 2019, est enfin en production et les premières livraisons ont même commencé aux États-Unis. Dans le courant de l'année 2024, tous les marchés où il a été possible de le précommander commenceront donc à voir les premiers exemplaires arriver sur les routes.

Le Cybertruck de Tesla

Les premiers à arriver seront les versions Awd et Cyberbeast, cette dernière avec pas moins de trois moteurs et 845 ch tandis que la première annonce 600 ch, une suspension active et une direction intégrale. Le modèle de base à propulsion arrière arrivera également en 2025. En ce qui concerne les prix, la liste s'échelonne entre 60 990 et 99 990 dollars.