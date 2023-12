2024 sera une véritable année de transition pour Alpine, qui se tourne vers l'avenir avec une ambition nouvelle après l'annonce d'un plan prévoyant l'arrivée de pas moins de sept nouveaux modèles entre 2024 et 2030.

Au cours des 12 prochains mois, le constructeur dieppois accueillera les derniers modèles "classiques" dans sa gamme, avec comme fer de lance la gamme A110 2024, l'A110 R Turini, ainsi que la première voiture 100% électrique. Il s'agira d'une "petite", l'A290, variante sportive de la nouvelle Renault 5.

Alpine A110 R Turini et gamme 2024

Annoncée début décembre, la gamme Alpine A110 pour 2024 sera probablement la dernière mise à jour de modèle non électrique, sauf quelques dernières éditions qui pourraient accompagner le passage de témoin entre ce modèle, renouveau de la berline des années 1970, et son héritière à batterie. Les nouveautés concernent toutes les versions, avec des mises à jour des freins, des jantes et des détails intérieurs, ainsi qu'une nouvelle version supérieure, la R Turini.

Alpine A110 R Turini 2024

L'Alpine A110 R Turini, nommée d'après l'une des étapes les plus célèbres et les plus évocatrices du Rallye Monte-Carlo, est une variante de l'A110 R ("Radical") présentée l'année dernière. Elle se distingue par des jantes GT Race en aluminium de 18 pouces en noir mat et un kit aérodynamique spécifique en fibre de carbone. Le moteur a la même cartographie de 300 ch et 340 Nm de couple que la R et peut, sur le papier, dépasser les 280 km/h de vitesse de pointe.

Nom Alpine A110 R Turini et gamme 2024 Carrosserie Coupé 2 places Moteurs Essence Date d'arrivée Premier trimestre 2024 Prix De 66 300 € (base) à 108 000 € (R Turini)

Alpine A290

Anticipée en mai dernier par le concept-car Alpine A290_β, le premier véhicule électrique d'Alpine sera une variante pimentée de la Renault 5 électrique. Elle devrait faire ses débuts au Salon de Genève 2024 et arriver au second semestre 2024. En plus d'une caractérisation esthétique en ligne avec la marque, elle aura également un traitement technique visant à la rendre plus technique.

Première images de l'Alpine A290

La base est plus que bonne, puisqu'elle dispose entre autres d'un essieu arrière à roues indépendantes. Il n'y a pas encore de détails, mais en pensant à des exemples similaires comme l'Abarth 500, il se pourrait que l'Alpine A290 conserve également les batteries de la voiture de référence (dans ce cas, le pack plus puissant de 52 kWh), mais que l'on travaille sur la puissance, les réglages et le son "simulé" pour lui donner du caractère. Il est également question de deux variantes, avec 270 ch pour la plus puissante.