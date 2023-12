À sa sortie en 2017, l’Alpine A110 moderne se devait d’être à la hauteur de la réputation de la marque, et c’est peu de le dire. Produite entre 1962 et 1977, la génération précédente était devenue une véritable icône en France et dans le milieu du sport automobile avec de très nombreuses victoires dans différents rallyes, sans oublier les deux titres de champions acquis en 1971 et 1973, de quoi en faire rêver plus d’un.

Alpine A110 "Tour de France".

Après avoir disparu de la circulation en 1995, Alpine renaît de ses cendres il y six ans pour nous offrir son interprétation actuelle de son modèle le plus populaire. Si la marque tente de se refaire un nom lors des compétitions (F1, Pikes Peak, Endurance etc…), le succès commercial est, au moins, au rendez-vous. La 20 000e Alpine A110 est sortie des chaînes de production, à Dieppe, soit plus que l’ancien modèle (7 176 unités) et l’A310 (11 616 exemplaires entre 1971 et 1984) réunis.

Alpine A310 V6 GT.

D’ailleurs, il ne s’agit pas de n’importe quelle A110 puisque la 20 000e voiture n’est autre qu’une A110 R Le Mans, dévoilée au début de l’été, pour célébrer le 100e anniversaire de la mythique course d’endurance des 24H du Mans. Comme ses cousines, cette variante possède un moteur 1.8L turbo associé à la boîte de vitesses EDC à sept rapports.

Galerie: Alpine A110 R Le Mans

29 Photos

Le tout développe 300 ch et 340 Nm de couple mais elle est aussi plus pointue qu’une A110 classique puisqu’elle est doté des mêmes réglages, au niveau du châssis, que l'édition Fernando Alonso avec une hauteur de caisse abaissée de 10 mm et une suspension plus dure de 5 % par rapport à une A110 R normale. Mais son chiffre le plus impressionnant reste son prix. Pour vous l’offrir, et il en reste encore, il faudra être capable de débourser quelques 140 000 € en plus du malus qui s’élève à quelques milliers d’euros (entre 2544 et 4279 € selon les modèles)…

Galerie: Alpine A110R Fernando Alonso Edition

19 Photos

Alpine voit plus grand

Malgré le succès de l’A110, la gamme d’Alpine reste globalement très pauvre, mais cela va bientôt changer. La marque tricolore envisage de sortir sept modèles sportifs dans sa gamme d’ici 2030, tous 100 % électriques. Cela ira de paire avec l’arrêt de la production de son modèle phare puisque l’A110 ne devrait plus être construite à partir de 2026.

Galerie: Concept car Alpine A290_β

76 Photos

Cette nouvelle génération de voitures commencera par l’arrivée de la citadine A290, en 2024, suivi d’un crossover l’année suivante, afin de se diversifier. Deux autres modèles encore plus grands, nommés A490 et A590, sont annoncés pour 2027 et 2028 sur les marchés américains et chinois. À terme, Alpine souhaite vendre pas moins de 150 000 voitures par an ! Quant à l’A110, sa remplaçante verra le jour en 2027.

Galerie: Nouvelle Alpine A110 - photos espion

16 Photos

Elle sera dotée de quatre places à l’intérieur et sera développé sur une nouvelle plate-forme baptisée APP (Alpine Performance Platform). Commercialement, ces nouveautés représenteront peut-être un vrai succès pour Alpine mais les amoureux de la marque risquent d’être perdus tant le constructeur va bientôt perdre tout ce qui faisait son charme. À lui de nous faire mentir.