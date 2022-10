Vous pensiez avoir tout vu sur l'Alpine A110 R ? Quelques jours après sa présention officielle à Tokyo, la semaine même du Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, c'est bien de F1 dont il est question avec une nouvelle version (déjà !) de l'A110 R : voici la Fernando Alonso Edition !

Alors que le pilote espagnol quittera l'écurie en fin de saison 2022, la firme de Dieppe lui rend un bel hommage avec cette série spéciale limitée à 32 exemplaires seulement. Et pourquoi 32 ? Tout simplement parce qu'il a 32 victoires en F1 à son palmarès !

Réglages aux petits oignons

Cette A110 R Fernando Alonso ajoute à la version la plus radicale de la berlinette (le R vient de "radical") des réglages spécifiques, notamment au niveau du châssis. Ainsi les amortisseurs ont été retravaillés et ils peuvent être modifier en hauteur, jusqu'à -10mm, et en fermeté, jusqu'à +5%.

Un traitement esthétique particulier

Par ailleurs, la préparation de la berlinette tricolore passe aussi par quelques modifications esthétiques : on retrouve le bleu de la monoplace, baptisé Bleu Racing Mat. Les ouvertures dans le capot avant tout comme le bandeau arrière entre les feux sont eux en noir. Le drapeau tricolore de la France est remplacé par les couleurs de Fernando Alonso : bleu-jaune-orange.

On notera également les étriers de freins en orange, couleur que l'on retrouve dans le cockpit pour les sangles ou encore le point-milieu sur le volant. On trouve également apposée çà et là la signature du pilote, notamment sur les appuis-tête.

Sous le capot (arrière), rien de neuf

Côté mécanique, on retrouve évidemment le moteur 1.8 TCe de 300 ch et 340 Nm de couple de l'A110 R, mais aussi des versions GT et S. Mais là aussi c'est le poids qui a fait l'objet d'un régime tout particulier, afin d'afficher 29 kilos de moins sur la balance. Comme l'A110 R, elle affiche 1082 kilos en ordre de marche.

Le prix de l'A110 R Fernando Edition

L'A110 R étant déjà très chère, 105 000 €, l'A110 R Fernando Alonso est carrément hors de prix : 148 000 € ! Le prix de l'exclusivité, pour celle qui devient de fait l'Alpine la plus chère de toutes !