La révolution Alpine se poursuit. Le constructeur français est bien décidé à poursuivre sa croissance entamée en 2020, qui l'a déjà conduit à devenir une marque de référence parmi les voitures de sport. En effet, l'A110 a été la voiture à 2 places la plus vendue en Europe en 2022 et les différentes éditions spéciales de ces derniers mois ont toutes été vendues en moins de 30 minutes.

Pour rester au sommet, le constructeur tricolore a élaboré un programme qui lui permettra de lancer sa première voiture électrique en 2026 et d'atteindre une production zéro émission en 2030. Une transition importante aura également lieu entre 2028 et 2029 avec le retour de l'A310 et l'entrée dans le segment des coupés quatre places.

Un regard vers le passé

Chaque futur modèle d'Alpine a été annoncé par la marque avec un teaser spécifique. Les informations sont rares, mais la curiosité est grande, surtout pour l'A310, nom déjà associé à une voiture de sport produite de 1971 à 1984 à quelque 11 000 exemplaires.

Alpine A310 (2028), vue par Motor1.com

C'est précisément le modèle original présenté au Salon de Genève 1971 qui pourrait inspirer l'esthétique de l'A310 moderne. Les lignes du teaser et de notre dessin font référence à l'Alpine d'antan, avec une partie arrière inclinée et une partie avant allongée, avec les proportions typiques d'une voiture à moteur à combustion.

Le teaser de l'Alpine A310

En revanche, l'empattement serait nettement plus long pour accueillir une deuxième rangée de sièges et la batterie qui, selon toute vraisemblance, serait plus importante que celle de la future A110 électrique.

La configuration de l'habitacle pourrait être assez particulière : malgré la présence de deux portes, l'Alpine pourra accueillir quatre passagers en configuration 2+2.

Alpine A310 (1982)

Il est certain que l'A310 utilisera l'Alpine Performance Platform (APP), une architecture modulaire qui accueillera les groupes motopropulseurs de la prochaine génération. C'est précisément pour cette raison qu'il est difficile, à l'heure actuelle, de spéculer sur la capacité de la batterie ou sur les performances de ce modèle.

Il ne reste plus qu'à attendre quelques années pour découvrir plus de détails sur l'un des modèles les plus fascinants et les plus intéressants de l'avenir d'Alpine.