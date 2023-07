Avouons-le, l'Alpine A110 n'a pas vraiment le crédit qu'elle mérite. Il s'agit d'une petite voiture de sport dotée d'une structure très légère et d'un puissant moteur turbocompressé sous le capot. Cette recette est imbattable, surtout lorsqu'elle est conçue, développée et fabriquée par des experts du sport automobile comme les ingénieurs de Renault. Dans sa version la plus agressive, l'A110 est plus qu'une rivale de la Porsche 718 Cayman. Vous ne nous croyez pas ?

La vidéo en haut de cette page montre une Alpine A110 R filmée sur l'Autobahn. Le véhicule en question est la version la plus puissante et la plus améliorée du coupé sportif, qui a été dévoilé en octobre de l'année dernière. Si la puissance est certainement très importante, il y a un chiffre qui est encore plus impressionnant, du moins à nos yeux : cette voiture ne pèse que 1 082 kg. Cela est possible grâce à un ensemble de fibres de carbone, qui permet de réduire le poids de la voiture d'environ 34 kg.

Le pack carbone comprend plusieurs éléments extérieurs, tels qu'un capot en fibre de carbone avec deux prises d'air et des jantes en fibre de carbone, qui réduisent le poids de 12,5 kg par rapport à l'A110 S, sur laquelle la version R est basée. Le point fort des améliorations apportées par le matériau léger est probablement le capot moteur à l'arrière, où le panneau de verre a disparu pour gagner quelques kilos sur le poids total de la voiture.

Sous le nouveau capot moteur en fibre de carbone se trouve un moteur turbocompressé de 1,8 litre qui, dans cette application, délivre une puissance de 300 chevaux (224 kilowatts) et un couple de 340 newtons-mètres entre 2 000 et 6 400 tr/min. Sur le papier, l'accélération de 0 à 100 km/h ne prend que 3,9 secondes, tandis que la vitesse de pointe est de 285 km/h. Peut-elle réellement atteindre cette vitesse sur la route ?

Cette vidéo nous emmène sur un tronçon non limité de l'autoroute allemande où la voiture de sport tricolore déploie tout son potentiel. La vitesse maximale atteinte est de 270 km/h, ce qui est un peu en deçà des chiffres d'usine. Le conducteur explique qu'il faut une très longue ligne droite sans circulation pour atteindre le plafond de vitesse.