Alpine, la marque de performance autonome de Renault, connaît jusqu'à présent une année très réussie en termes de ventes. Et une forte demande signifie généralement une augmentation de la production et la marque admet qu'elle tourne actuellement à pleine capacité afin de répondre aux besoins des clients. C'est probablement un bon problème à avoir, surtout avant l'expansion massive qu'Alpine prévoit d'ici la fin de la décennie.

Sur le seul mois de juin, Alpine a enregistré 593 commandes. Ce n'est pas un nombre impressionnant, mais gardez à l'esprit que la société française n'est pas une marque grand public et propose une gamme de voiture très limitée pour le moment. Ce nombre représente surtout une augmentation de 71% par rapport à juin de l'année dernière et c’est également le mois le plus réussi de l'histoire d'Alpine après avoir battu le précédent record de 536 voitures atteint en mars 2019.

Au cours des six premiers mois de 2023, l'entreprise a livré un total de 1 863 voitures, en hausse de 159 unités ou 9 % par rapport à l’année 2022 qui, elle même, avait connu une augmentation des ventes de 33 % par rapport à 2021.

Plus d'électriques pour plus de ventes ?

Différentes versions spéciales de l'A110 contribuent à ces augmentations : le mélange des versions A110 GT, A110 S et A110 R représentent environ 77 % de toutes les livraisons au cours du premier semestre. Alpine affirme également, et avec fierté, avoir vendu 73 des 200 exemplaires de l'édition A110 San Remo en quelques jours seulement. Il en va de même pour l'A110 R Le Mans, dont seulement 100 exemplaires seront construits.

Pendant ce temps, Alpine travaille sur une avancée majeure vers une gamme de produits entièrement électriques d'ici la fin de la décennie. La marque fait allusion à sept véhicules électriques, dont l'A290 qui arrive l'année prochaine et un Crossover GT, plus grand. La remplaçante électrique de l'A110 est prévu pour 2026.