L'Atelier de personnalisation d'Alpine s'est enrichi de trois nouvelles couleurs pour l'A110, inspirées par ce que la marque qualifie comme son "ADN mythique" associant tradition et compétition. Elles sont nommées French Signature, Racing Heritage et US Racing 2023.

La livrée French Signature est la plus discrète. Elle ajoute les lignes du drapeau tricolore et reprend les accents triangulaires "Snowflakes" utilisés par Alpine en F1 et en Endurance. Le A fléché de la marque est également ajouté sur le toit.

Galerie: Nouvelles livrées de l'Alpine A110

15 Photos

La livrée Racing Heritage ajoute deux bandes blanches du capot jusqu'au coffre de la voiture. L'aspect vintage est renforcé par le numéro 55 visible sur le capot, en référence à l'année 1955 qui a vu Jean Rédélé lancer Alpine.

La troisième livrée, US Racing 2023, est la plus spectaculaire. Elle reprend les couleurs utilisées sur l'Alpine A110 qui a pris la troisième place de la course de côte de Pikes Peak le mois dernier. La réplique diffère légèrement puisque les sponsors ne seront pas visibles sur le modèle de route.

Les livrées French Signature et Racing Heritage sont facturées 1 500 € tandis que la US Racing 2023 est proposée à 8 000 €, et sera réservée aux tentes Blanc Glacier et Blanc Irisé.

Ces trois livrées viennent compléter l'Atelier Alpine, un configurateur spécial lancé en 2021 pour personnaliser les modèles. Il propose un total de 15 livrées qui tirent leur inspiration de l'histoire de la marque du groupe Renault, avec des coloris différents pour les écopes de freins et des choix de roues.

Alpine n'a que l'A110 et ses déclinaisons a son catalogue pour le moment mais la marque se prépare à une extension de sa gamme et à l'électrification. Sept modèles doivent ainsi être lancés avant 2030 et le premier sera l'Alpine A290, déclinaison sportive de la Renault 5 électrique. Un concept, l'Alpine A290_β, a déjà été dévoilé.