Alpine va lancer sept modèles avant 2030

Renault a annoncé un plan de développement ambitieux pour Alpine. La marque sportive du groupe français, relancée en 2017, a prévu des étapes clés pour les prochaines années : lancement de ses modèles électriques à partir de 2024, équilibre financier dès 2026 et expansion internationale en 2027.

Alpine vise 4 200 ventes pour l'année 2023, après une année 2022 qui a vu ses ventes augmenter de 33 % et un carnet de commande plein pour les sept prochains mois. Mais pour aller plus loin, la marque a confirmer qu'elle allait se doter de sa propre plateforme dédiée aux véhicules sportifs électriques, nommée APP (Alpine Performance Platform), et surtout, sept modèles vont être lancés d'ici 2030.

Trois premiers modèles électriques sont au programme. En 2024, l'Alpine A290, du segment B et basé sur la plateforme CMFB-EV des Renault 5 et Renault 4, rejoindra le catalogue. Une version concept-car, l'Alpine A290_β, a déjà été dévoilée. La marque a aussi prévu un crossover GT de segment C en 2025, puis la nouvelle A110 en 2026, qui sera la première à bénéficier de la nouvelle plateforme.

Quatre autres modèles sont prévus, avec un calendrier qui n'a pas été dévoilé par Alpine. L'APP servira également à un cabriolet basé sur l'A110 et à l'A310, un coupé sport de quatre places. Alpine a enfin prévu deux véhicules de segments D/E.

"Cette gamme complète de véhicules sportifs va consolider la présence d’Alpine sur ses marchés principaux, l'Europe et le Japon", souligne Laurent Rossi, directeur général d'Allpine. "Elle servira de tremplin pour son expansion à l’international, en particulier aux États-Unis et en Asie, où les nouveaux modèles seront proposés à partir de 2027."

"L’idée est de passer d’un segment de niche à une marque complète et globale. En combinant le line-up et l'expansion géographique, Alpine vise une marge opérationnelle supérieure à 10% en 2030, et ainsi assurer la pérennité certaine de son modèle économique."

Ryan Reynolds parmi les actionnaires d'Alpine Racing !

Pour atteindre ces objectifs, Alpine renforce son réseau de vente et veut s'appuyer sur sa présence en sport automobile, avec son équipe de Formule 1 et son retour au sommet de l'Endurance l'an prochain, avec un prototype dans la catégorie Hypercar.

Alpine Racing Ltd a ainsi annoncé 200 millions d'investissement, un groupe constitué d’Otro Capital et ses partenaires, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, ayant acquis 24% des parts.

RedBird a multiplié les investissements dans le sport en prenant notamment le contrôle du Toulouse FC et de l'AC Milan en football. Quant à Maximum, il s'agit avant tout d'un groupe dirigé par l'acteur Ryan Reynolds, spécialisé dans les médias, avec la production de films, et qui a récemment diversifié ses investissements.