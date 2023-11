Comme vous le savez peut-être, la Gendarmerie nationale a reçu un joli cadeau, l’année passée, en se voyant offrir 26 exemplaires de l’Alpine A110, en remplacement des Mégane RS vieillissantes.

Sous les couleurs de la gendarmerie, l'A110 a fière allure lorsqu'elle n'est pas cassée...

Il faut dire qu’avec 252 chevaux et une vitesse de pointe de 270 km/h, les officiers ont de quoi être servi. Pourtant, pas sûr que la gendarmerie soit le meilleur client du monde pour le constructeur français car leurs voitures semblent avoir connu de gros soucis lors de leurs heures de service…

En 2022, déjà, un premier exemplaire de l’A110 s’était retrouvé sur le toit sur l’autoroute A4 (voir ci-dessus). Puis, il y a une semaine (le 30 octobre 2023), une deuxième Alpine a terminé sa course dans le rail sur l’autoroute A36, près de Besançon, suite à une erreur sous la pluie, de la part du gendarme derrière le volant. Il était, à ce moment précis, en pleine poursuite.

L’A110 et la pluie ne font-ils pas bon ménage ?

Et voilà qu’une troisième voiture vient d’être mise au tapis par les forces de l’ordre, sur une autoroute des Alpes Maritimes. La voiture a été filmée par un automobiliste qui a publié la vidéo sur Instagram. On y découvre la carcasse de la sportive française qui semble très mal en point. La partie avant est pulvérisée et le capot semble aller voir ailleurs. On peut se demander combien de temps vont tenir les 23 autres…

Blague à part, il est bon de savoir qu’aucune personne n’a été blessée dans ce nouvel accident. En revanche, on ne donne pas cher de l’épave de cette troisième A110 qui semble difficilement réparable après un tel choc. Son châssis, fait en aluminium, pourrait avoir été touché. Tout comme l’accident précédent, le crash a eu lieu sur une route humide. Certes le fait que l’Alpine soit une propulsion n’aide pas sous ces conditions, mais tout de même…