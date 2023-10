Depuis le 2 octobre 2023, la marque Alpine a ouvert un espace de vente au Mans (Sarthe), au sein de la concession Renault. C’est le 24e espace de vente du constructeur français dans l’hexagone (aussi doté d’un espace d’entretien) et avec ses 300m², c’est l’un des plus volumineux. On y retrouve tous les modèles actuels, soit l’A110 classique, GT ou S ainsi que la série limitée San Remo.

Cet espace de vente consacré à Alpine est l’idée de Pierre-Élie Gérard, le PDG de Gemy. C’est ce qu’a expliqué Alexis Dufetel, directeur de la concession, à Ouest France :

"La succursale a été fondée en 1922 puis installée ici, au boulevard Demorieux en 1982. Mais le groupe Gemy a repris les rênes en 2022. Il possède des concessions de plusieurs marques, dans le Grand Ouest principalement, et avec ses 165 collaborateurs, le centre du Mans est l’un des plus gros. Après tout, nous sommes dans la capitale du sport automobile et Alpine est une véritable identité française. Nous pouvons générer des synergies grâce à la proximité du circuit, créer des évènements. La marque est en forte progression et nous pouvons avoir notre contribution."

L’édition "Le Mans" en bouquet final

Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud ont célébré leur victoire comme il se doit, à Paris.

Cet espace de vente situé au Mans représente finalement une petite consécration pour Alpine qui possède une belle histoire avec le célèbre circuit de la Sarthe, forte d’une victoire avec la Renault Alpine A442 B, en 1978, et d’un podium en 2021 dans la catégorie Hypercar. Cependant, Olivier Laloit, conseiller commercial, sait que les ventes ne seront pas nombreuses bien qu’il mise sur un joker inattendu…

"Nous avons conscience qu’il s’agira d’un petit volume de vente mais avec une plus-value d’image incroyable et l’occasion d’acheter une Dacia ou une Alpine sur un même site, les acquéreurs viendront de loin."

Pour couronner le tout, la série limitée à 100 exemplaires "Le Mans" va arriver. Mais il faudra débourser 8environ 80 000 €, minimum, pour se faire plaisir avec…

