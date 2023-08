Un nouveau lot de photos espion offre un autre regard sur la dernière Alpine A110 en cours de développement. Le nom de cette variante reste un mystère, mais elle présente une apparence plus agressive que toutes les autres versions existantes.

Cette A110 a une face avant similaire à celle de la R, à l'exception des recoins extérieurs, tandis que le capot bénéficie de deux grandes ouvertures près de la base du pare-brise.

La vue de profil indique que cette Alpine est plus basse que les autres versions de l'A110. Ses roues sont noires et le design des deux jantes à l’arrière semble très complexe.

En parlant de l’arrière, on remarque un grand aileron plus agressif que sur toutes les autres Alpine A110. Quant à la disposition du diffuseur et de l’échappement, ils sont identique à ceux de la version R.

Encore plus rapide et plus sportive ?

Le moteur qui équipe cette Alpine A110 reste un mystère. Mais comme il partage certaines pièces avec le modèle R, nous nous attendons à ce que celui-ci soit au moins aussi puissant. Il s’agirait donc, au minimum, d’un quatre cylindres turbocompressé de 1,8 litre développant 300 chevaux et 339 Nm de couple. Cela propulse la voiture française à 100 km/h en 3,9 secondes et à une vitesse de 285 km/h.

Nous n’avons pas encore un bon aperçu de l’intérieur cette A110 mais à titre de comparaison, la R est équipée de sièges monocoques en fibre de carbone Sabelt avec des harnais de sécurité.

On ne sait pas non plus quand ce véhicule pourrait faire ses débuts. L’A110 R a été lancée en octobre 2022 et le constructeur a commencé à prendre des commandes en novembre. Depuis, il y a eu les éditions spéciales Le Mans et Fernando Alonso.

Cependant, il ne faut pas s'attendre à voir cette A110 débarquer aux États-Unis. Cependant, la marque prévoit de s'étendre de l'autre côté de l'Atlantique en 2027 et de proposer des véhicules électriques.