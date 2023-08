Alpine qu'un seule voiture à son catalogue pour le moment, l'A110, mais en attendant d'en avoir d'autres à proposer, le constructeur la décline à foison. Le modèle existe en quatre niveaux de finition, de l'A110 "de base" à l'A110 R, la version la plus sportive, en passant par l'A110 GT et l'A110 S, et en attendant un modèle encore plus extrême récemment aperçu sur le Nürburgring.

L'Alpine A110 existe également en trois déclinaisons dédiées à la compétition client, avec l'A110 Cup, réservée à un championnat monomarque, l'A110 GT4 Evo engagée en GT4 European Series et qui a servi de base pour la participation d'Alpine à Pikes Peak, et l'A110 Rally qui, comme son nom l'indique, est destinée au rallye.

Alpine ne s'est pas arrêté là. La marque propose de nombreux coloris spéciaux mais a surtout multiplié les séries spéciales pour l'A110, le plus souvent en référence à son passé ou son actualité en sport automobile, en Formule 1, en rallye ou aux 24 Heures du Mans. Basée sur différentes versions de la voiture selon le modèle, ces éditions limitées se distinguent souvent par des améliorations destinées à améliorer les performances... et sont de plus en plus nombreuses.

Trois séries spéciales ont ainsi été dévoilées en 2023, les deux dernières à moins d'un mois d'intervalle. Malgré le surcoût, chaque édition se vend très rapidement, sa rareté en faisant un objet de collection presque assuré de prendre de la valeur sur le marché de l’occasion.

Alpine A110 Première édition

Galerie: 2017 - Alpine A110 Première édition

3 Photos

L'Alpine A110 Première Édition a été le premier modèle de la génération contemporaine de l'A110. Limitée à 1955 exemplaires, en référence à l'année de lancement du modèle originel, elle se caractérise par ses jantes OttoFuchs en aluminium forgé avec une finition exclusive noir mat, et ses badges tricolores que l'on retrouve sur la carrosserie et dans l'habitacle.

Exemplaires : 1955

Tarif catalogue : 68 500 €

Alpine A110 Color Edition 2020

Galerie: Alpine A110S Color Edition (2020)

9 Photos

En 2020, l'Alpine A110 Color Edition, une A110 S dans le "Jaune Tournesol" historique du constructeur, a été révélée. Certains éléments n'étaient pas jaunes mais noirs, au niveau des optiques ou des logos... Mais le point zéro du volant était bien jaune, qui a également remplacé le bleu, blanc et rouge du drapeau français sur le drapeau arrière.

Exemplaires : Proposée uniquement en 2020

Tarif catalogue : 71 000 €

Alpine A110 Légende GT

Galerie: Alpine A110 Légende GT

7 Photos

En même temps que la Color Edition, l'Alpine A110 Légende GT a été dévoilée. Proposée en "Argent Mercure", cette A110 a aussi quelques éléments contrastants en or pâle. Cette Alpine a également des optiques avec effet crystal, des seuils de portes rétroéclairés, des inserts en carbone tissé avec un fil de cuivre et une sellerie en cuir ambré.

Exemplaires : 400

Tarif catalogue : 69 300 €

Alpine A110 Légende GT 2021

Galerie: Alpine A110 "Légende GT"

4 Photos

Un an plus tard, une nouvelle Alpine A110 Légende GT a été dévoilée, cette fois basée sur l'A110 S même si cela n'est pas apparu dans sa dénomination officielle. La teinte "Argent Mercure" a été conservée et cette série spéciale dispose de jantes diamantées et des étriers de freins or vif, ainsi que des sièges Sabelt proposés en cuir brun ambré ou cuir noir, que l'on retrouve dans les portes. Elle est également dotée d'un ciel de pavillon microfibre "Dinamica" et d'inserts en carbone brillant avec une trame tissée d’un fil cuivré sur la console centrale, la visière de planche de bord et les aérateurs.

Exemplaires : 300

Tarif catalogue : 71 300 €

Alpine A110S x Felipe Pantone

Galerie: Alpine A110S x Felipe Pantone

10 Photos

L'Alpine A110S x Felipe Pantone se caractérise avant tout par son esthétique, définie par l'artistes de street art Felipe Pantone. Quatre exemplaires seulement de cette A110S ont été fabriqués et trois mis en vente, le dernier étant conservé par Alpine.

Exemplaires : 3

Tarif catalogue : 125 000 €

Alpine A110S Bi-Ton Limitee

L'Alpine A110S Bi-Ton Limitee a été destinée au Japon avec trois configurations surtout définies par les couleurs associant deux teintes : "Bleu Alpine" avec toit "Noir Profond", "Bleu Abysse" avec toit "Gris Tonnerre" et "Blanc Irisé" avec toit "Noir Profond", toutes dotées de jantes GT Race Noir Brillant.

Exemplaires : 24

Tarif catalogue : 9 060 000 yens (environ 70 300 € à l'époque) pour la Bleu Abysse et 9 160 000 yens (environ 71 100 €) pour les deux autres

Alpine A110 GT Jean Rédélé

Galerie: Alpine A110 GT J. Rédélé édition limitée

12 Photos

En 2022, l'Alpine A110 GT J. Rédélé a rendu hommage à Jean Rédélé, fondateur de la marque né 100 ans plus tôt. Cette A110 GT se caractérise par sa teinte Gris Montebello qu'affectionnait particulièrement Jean Redélé, complété par un toit noir brillant, des jantes noires et des étriers de freins argentés. À l'intérieur, le cuir noir et des surpiqûres grises ont repris le même esprit.

Exemplaires : 100

Tarif catalogue : 83 000 €

Alpine A110 Tour de Corse 75

Galerie: Alpine A110 Tour De Corse 75

12 Photos

Moins d'un moins plus tard, l'Alpine A110 Tour de Corse 75 a été dévoilée. Jaune avec des éléments noirs sur le capot et le toit, elle a également repris des éléments graphiques blancs et noirs sur les portes. Les jantes de 18 pouces blanches, les étriers de freins Brembo orange et les sièges baquets Sabelt sont brodés Tour de Corse 75 pour rappeler son héritage sportif.

Exemplaires : 150

Tarif catalogue : 80 000 €

Alpine A110 R Fernando Alonso

Galerie: Alpine A110R Fernando Alonso Edition

19 Photos

Alors que son départ pour Aston Martin au terme de la saison 2022 était déjà annoncé, l'Alpine A110 R Fernando Alonso, dédiée au double Champion du monde de Formule 1, a été présentée. Limitée à 32 exemplaires, son nombre de victoires en F1, cette A110 R a été retravaillée avec des amortisseurs pouvant être modifiés en hauteur et en fermeté. Elle a une couleur Bleu Racing Mat issue de la compétition, des éléments noirs, un drapeau tricolore remplacé par le bleu jaune et orange qui représentent Alonso. L'orange a également été ajouté sur les étriers de freins, le sangles dans l'habitacle et le point-milieu sur le volant.

Exemplaires : 32

Tarif catalogue : 148 000 €

Alpine A110 San Remo 73

Galerie: Alpine A110 San Remo 73 (2023)

20 Photos

L'Alpine A110 San Remo 73 célèbre les 50 ans de la victoire de la marque dans le célèbre rallye italien, mais aussi son titre chez les constructeurs en Championnat du monde en 1973. Elle reprend les couleurs du modèle originel, une carrosserie Bleu Caddy, des arches de toit noirs, un toit carbone verni rouge et la signature "San Remo 73" apposée sur le capot, les portes et le bouclier arrière. Dans l'habitacle, des broderies "World Champion 73" ont été ajoutées.

Exemplaires : 200

Tarif catalogue : 89 000 €

Alpine A110 R Le Mans

Galerie: Alpine A110 R Le Mans

29 Photos

À l'occasion des 24 Heures du Mans, l'Alpine A110 R Le Mans a été dévoilée. Cette A110 R se caractérise par sa teinte blanche avec des accents bleus. Elle diffère du modèle de base avec une cale Road & Track, un système destiné à abaisser ou raidir la voiture de 5 % afin de gagner en stabilité. Alpine a également ajouté un réglage de suspension spécial. L'achat de cette série spéciale s'accompagnait d'une invitation aux 24H du Mans 2024... avec la possibilité de faire un tour de la piste dans son A110 R Le Mans !

Exemplaires : 100

Tarif catalogue : 140 000 €

Alpine A110S Enstone Edition

Galerie: Alpine A110 S Enstone Edition

25 Photos

L'Alpine A110 S Enstone Edition rend hommage à l'usine de son équipe de Formule 1, située à Enstone en Angleterre. Disponible en deux teintes de gris, "Gris Tonnerre" ou "Argent Mercure", cette série spéciale de l'A110 S se distingue par son toit noir avec un Union Jack en option partout dans le monde, mais proposé de série au Royaume-Uni. Elle gagne aussi des éléments en carbone au niveau de la visière, de la console centrale et de la zone de dépose.

Exemplaires : 300

Tarif catalogue : 85 000 €