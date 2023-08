Des photos espion révèlent qu'Alpine prépare encore une déclinaison de l'A110. On ne connaît pas encore le nom de ce modèle, mais les images laissent penser qu'il s'agit d'une version encore plus extrême du coupé sportif.

Cette A110 a été aperçue sur le Nürburgring et sur les routes environnantes. L'avant est similaire à l'A110 R (photos ci dessous), jusqu'à présent la version la plus sportive du modèle, mais il est doté d'ailettes supplémentaires et d'une lame en plus sur le splitter. Les entrées d'air sont plus imposantes au niveau du pare-brise.

Photo espion de la future Alpine A110 Alpine A110 R

Les changements sont limités sur les côtés. La voiture repose sur des jantes polies à rayons en forme de Y. Les disques de frein avant et arrière sont fendus et dotés d'étriers rouges, tandis que la hauteur de caisse paraît encore plus basse que sur la variante R.

L'arrière de cette Alpine est plus similaire à la déclinaison R, avec un panneau qui recouvre l'intégralité du pare-brise et une ailette en forme d'aile de requin. Un imposant aileron arrière avec de grosses dérives latérales et un spoiler sont présents à l'arrière du coffre.

Galerie: Photos espion d'une Alpine A110 Extreme

23 Photos

La disposition des échappements rappelle également l'Alpine A110 R, avec deux sorties centrales et un diffuseur pour les entourer.

Ces photos ne permettent pas de plongée dans l'habitacle de cette A110 plus extrême. Le modèle R propose des sièges en fibre de carbone fournis par Sabelt avec un harnais six points.

La motorisation de ce futur modèle est également un mystère. L'A110 est animée par un quatre cylindres 1,8 L turbo de 300 ch et 340 Nm de couple, avec un 0 à 100 km/h bouclé en 3,9 sec et une vitesse de pointe de 285 km/h, soit 10 de plus que l'A110 S et 35 de plus que l'A110 de base.