Alpine est sur tous les fronts dans les sports mécaniques. L'équipe Renault s'est muée en Alpine en F1, la marque reste présente en Endurance et rejoindra la catégorie Hypercar en 2024, et elle propose plusieurs programmes de compétition, en GT4 ou à travers l'Alpine Cup. La marque normande va se lancer dans un nouveau défi cette année en s'engageant dans la plus célèbres des courses de côte, Pikes Peak International Hill Climb.

Le 25 juin prochain, une Alpine A110 GT4 Evo spécialement préparée pour l'événement se confrontera aux 19,93 km et 156 virages d'ascension de Pikes Peak, avec un départ à 2 865 mètres d'altitude et une arrivée 1 440 mètres plus haut.

La voiture sera préparée par Signatech, déjà en charge de l'engagement des Alpine en Endurance, et ses lignes restent pour le moment mystérieuses, seule une image montrant son profil ayant été dévoilée pour le moment, qui laisse néanmoins deviner un imposant aileron arrière.

L'Alpine A110 GT4 Evo sera engagée dans la catégorie Time Attack 1, ce qui signifie qu'elle conservera ses deux roues motrices et ne sera pas en mesure de rivaliser avec les machines engagées en Unlimited, véritables prototypes conçus spécialement pour l'événement.

"Nous voulons avant tout inscrire le nom d’Alpine sur cette épreuve et cette grande première nous permettra de nous situer par rapport à la concurrence relevée dans notre catégorie", précise Philippe Sinault, directeur général de Signatech.

"Même si nous ne visons pas le scratch, nous savons que nous pouvons compter sur une voiture polyvalente et performante avec cette A110 GT4 Evo adaptée aux spécificités de l’événement."

L'Alpine sera confiée à Raphaël Astier, probablement le meilleur candidat possible puisqu'il a remporté la Coupe FIA R-GT avec l’Alpine A110 Rally en 2022 et qu'il a déjà participé déjà quatre fois à l'épreuve de Pikes Peak.

"Je suis très fier d’être le pilote choisi pour ce programme et j’ai hâte de mettre toute mon expérience et ma connaissance du terrain au service de la marque pour ses premiers tours de roues à Pikes Peak", se félicite le pilote.

"Si la victoire au scratch n’est pas l’objectif, je suis convaincu que notre A110 GT4 Evo sera performante dans sa catégorie et il me tarde déjà d’y être pour voir ce que nous pouvons réaliser pour cette grande première !"