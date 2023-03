La saison de F1 2023 a débuté en grandes pompes à Bahreïn, ce week-end, et a déjà apporté un certain nombre de surprises et de confirmations. Premier tour de conclusions pouvant être tirées après cette manche inaugurale de la saison.

Mercedes déchante déjà

La brutale honnêteté de Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes AMG, immédiatement après les qualifications de samedi, était notable : le responsable de l’équipe a admis devant la presse que le concept général emprunté par Mercedes dans la conception de sa voiture 2023, qui reprend un concept 2022 qui avait déjà déçu, ne permettra pas à la firme à l’étoile de retrouver les devants de la scène à court terme. « Un changement est nécessaire » assure celui qui semble désormais accepter l’idée que la philosophie de design de pontons, notamment, adoptée par de nombreuses équipes rivales, est bien la marche à suivre. Après la course de dimanche, Lewis Hamilton, pilote star de l’équipe, a lui aussi fait un constat sans appel : "Nous sommes [seulement] la quatrième équipe la plus rapide maintenant, alors que nous étions troisième l'année dernière. Nous reculons, [donc] nous avons vraiment beaucoup de travail à faire pour combler cet écart."

Aston Martin est bien la surprise du début de saison

Ce rang perdu par Mercedes, c’est Aston Martin qui l’a pris. L’équipe anglaise peinait à cacher son optimisme durant l’hiver, de nombreuses rumeurs fuitant de l’usine et suggérant que le team qui avait conclu à la septième place du championnat 2022 pensait disposer d’une arme capable de lui faire gagner de nombreux rangs d’un coup. Les essais de présaison, qui se sont eux aussi tenus à Bahreïn, ont confirmé la forme de l’équipe, qui a converti pour la première course de l’année : podium pour Fernando Alonso, au terme d'une course très solide lors de laquelle l'Espagnol a dû dépasser des Mercedes et une Ferrari en piste. Son équipier Lance Stroll, pourtant diminué par une fracture à la main et au pied encore en convalescence, a complété un beau résultat d’ensemble en accédant à la sixième place. Aston Martin pointe fièrement à la deuxième place du championnat des constructeurs après Bahreïn.

Red Bull est bien l’équipe à battre

La domination de Red Bull sur le week-end du premier Grand Prix de la saison F1 2023 a été nette et sans appel. Max Verstappen a signé la pole position, devant son équipier Sergio Pérez. En course, le duo a renouvelé la performance dans le même ordre, avec une avance plus qu’autoritaire sur les plus proches poursuivants : l’Aston Martin d’Alonso pointait en effet à 35 secondes du vainqueur après 57 tours d’une course menée à un train de sénateur par Verstappen pendant toute la seconde partie de celle-ci. Verstappen a signé le 35e succès de sa carrière et pourrait bien se lancer en quête de nouveaux records. Les concurrents de Red Bull ont du souci à se faire, d’autant plus que contrairement à la manche de Bahreïn de l’an dernier, ce n’est pas Red Bull, mais Ferrari qui a affiché une fiabilité imparfaite.