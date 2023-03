Les Français du groupe Renault et les Chinois de Geely ont déjà annoncé l'année dernière qu'ils allaient créer une nouvelle société appelée Horse, dédiée au développement et à la production de nouveaux moteurs à combustion interne (essence et diesel), d'hybrides et d'hybrides rechargeables.

La nouvelle d'aujourd'hui est que cette nouvelle entreprise sera rejointe par un investissement majeur d'Aramco, le géant saoudien des hydrocarbures, qui a signé une lettre d'intention pour devenir un actionnaire minoritaire potentiel de la nouvelle société.

Le géant pétrolier pense aux carburants synthétiques et à l'hydrogène

Comme l'indique la note conjointe officielle également publiée par le premier producteur mondial de pétrole, "l'investissement d'Aramco soutiendra la croissance de la société et contribuera à la recherche et au développement de solutions de carburants synthétiques et de technologies de l'hydrogène de nouvelle génération".

Usines Aramco

Geely et le Groupe Renault conserveront des parts égales dans la nouvelle société Horse, mais on ne sait pas comment l'accord initial de 50/50 sera modifié ni à quel pourcentage ira la part minoritaire d'Aramco mentionnée plus haut.

5 millions de moteurs par an

Pour rappel, la nouvelle société Horse, qui représente avec sa division électrique Ampère l'un des piliers de la"Renaulution", est appelée à devenir un fournisseur global de groupes motopropulseurs dans 130 pays du monde, avec une capacité de production annuelle de plus de 5 millions de moteurs à combustion interne, d'hybrides rechargeables et de transmissions et un réseau mondial de 17 usines.

Moteur hybride Renault Austral E-Tech

Déclarations des parties impliquées dans le nouvel accord

Luca de Meo, Directeur Général du Groupe Renault, a déclaré :

" Ce partenariat avec Aramco va permettre à notre société commune Powertrain avec le groupe Geely de franchir une nouvelle étape et lui donner un avantage dans la course à la technologie de propulsion ICE à très faibles émissions. L'entrée d'Aramco apporte un savoir-faire unique qui permettra de développer des innovations révolutionnaires dans les domaines des carburants synthétiques et de l'hydrogène."

Luca de Meo

Daniel Li, PDG du groupe Geely Holding :

"Nous souhaitons la bienvenue à Aramco, qui se joindra à nous pour créer une entreprise leader mondial dans le domaine des groupes motopropulseurs durables. L'investissement proposé par Aramco représente la reconnaissance par les leaders mondiaux de l'industrie des perspectives commerciales futures de Powertrain et de sa vision de pionnier dans les carburants à faible teneur en carbone tels que le méthanol et l'hydrogène."

Daniel Donghui Li

Mohammed Y. Al Qahtani, vice-président exécutif d'Aramco pour le secteur aval :

"Cette lettre d'intention représente une nouvelle étape dans notre engagement continu envers les technologies de transport et présente une plateforme pour soutenir la recherche et le développement d'Aramco dans l'innovation des moteurs. Notre collaboration prévue avec Geely et Renault soutiendra le développement de groupes motopropulseurs dans l'industrie automobile et s'aligne sur nos efforts plus larges à travers nos opérations mondiales."