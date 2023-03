Après avoir présenté le Concept EV9 en novembre 2021 au Salon de Los Angeles, Kia s'apprête à dévoiler la version de série de ce SUV électrique. Cela sera fait à la mi-mars, puis ce sera au tour des spécifications techniques, vers la fin du mois. Pour que le temps ne soit pas trop long d'ici là, la marque sud-coréenne a publié un clip de 30 secondes avec un EV9 à peine dissimulé.

De nombreuses photos espion ont révélé au cours des derniers mois que le modèle de série reprendra le style du concept. Ce teaser renforce cette idée, avec un SUV électrique de forme carrée ressemblant à un Telluride futuriste. Les phares complexes confèrent au EV9 une face avant-gardiste. L'arrière semble dépourvu d'essuie-glace, à moins qu'il ne soit caché sous le spoiler de toit, façon Range Rover.

Teaser du Kia EV9

Alors que les SUV électriques sont généralement bulbeux pour une meilleure efficacité aérodynamique, l'EV9 a des formes plus droites et verticales pour, visiblement, maximiser l'espace dans l'habitacle. Les poignées de porte incrustées devraient faciliter l'écoulement de l'air et permettre de gagner quelques kilomètres d'autonomie. Le Concept était équipé de caméras latérales et de roues 22 pouces, mais la version de production aura des rétroviseurs et devrait proposer du 21 pouces maximum.

Si les informations qui ont récemment fuité sont vraies, l'autonomie variera entre 350 et 460 km. Ces chiffres font probablement référence au cycle EPA, les chiffres WLTP seront donc plus élevés. Des configurations à un ou deux moteurs sont apparemment prévues, avec 200 ch et 339 Nm de couple pour le modèle de base, tandis que la version haut de gamme proposera une puissance de 400 ch pour un couple de 650 Nm.

Selon les mêmes informations, le Kia EV9 coûtera entre 52'000 et 68'000 euros pour le modèle tout équipé à double moteur et transmission intégrale, aux roues 21 pouces et à la capacité de remorquage de 2000 kg. La version la plus rapide et la plus puissante n'aura besoin que de 5,2 secondes pour atteindre les 100 km/h, ce qui n'est pas trop mal compte tenu du fait qu'il s'agit d'un SUV grand et lourd avec trois rangées de sièges.

Après la présentation dans le courant du mois, l'EV9 devrait être commercialisé au cours du second semestre de 2023.